Öğrenci olarak geldiği Isparta'da Müslüman oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Erbol Nurmatov, Isparta Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Müftü Biçer, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum. İslam ile yeni bir sayfa açan kardeşimize iman ve istikamet üzere bir hayat diliyorum. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2026 20:10
Öğrenci olarak geldiği Isparta'da Müslüman oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Erbol Nurmatov, Isparta Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Isparta Müftülüğüne başvuran Kırgızistan vatandaşı Nurmatov için kurum binasında "İhtida merasimi" gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Isparta Müftüsü Muharrem Biçer, İslam dininin temel esaslarına ilişkin bilgi verdi.

Merasim, Nurmatov'un Kelime-i şehadet getirmesinin ardından yapılan duayla sona erdi.

Program sonunda İl Müftüsü Biçer, Nurmatov'a "İhtida belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim meali ve İslam ilmihali hediye etti.


