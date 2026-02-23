Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
'Fenomenler Soruşturması'nda Güngen çifti tahliye edildi

'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen davanın duruşmasında sanal medya ünlüsü Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 20:40, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 20:42
Kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen davanın duruşmasında sanal medya ünlüsü Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Duruşma ise eksik hususların giderilmesi için 6 Temmuz'a ertelendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan ve kamuoyunda 'Fenomenler Soruşturması' olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirdiği operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sanal medya ünlüsü Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Neslim Güngen, İnanç Güngen, Ali Osman Tunca, Aydın Avcı, Ayhan Tunca, Birol Kerçek, Buket Hoşmen, Cengiz Alkan, Enes Talha Yavuz, Erdi Taşçı, Hakan Çebi, Hakan Kadir Erdemir, Oğuzhan Küllü, Süheyla Dalman, Şerif Ali Tıltay, Yavuz Demir, Yelda Yılmaz, Yeliz Çalışkan ve Yusuf Genç tutuklanırken, Cansel Emir, Dilek Kara, Kemal Faruk Yazgan, Mahmut Erol Aydın, Onur Günal, Özcan Dalkıran ve Şendoğan Akman'ın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede C.K., G.E., G.U., G.C., G.K., R.B.Ş.D., S.D., Y.G. ve Y.B. isimli 9 kişi ile özel bir banka mağdur sıfatı ile yer alırken, güzellik merkezi franchise sözleşmesi imzalatılarak mağdur edilen N.S., H.T., B.P., L.S., M.R.B. ve F.C.S. isimli 6 kişi de müşteki olarak belirtildi.

GÜNGEN ÇİFTİ TAHLİYE EDİLDİ

Bugün, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu olarak yargılanan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 6 Temmuz tarihine ertelendi. (DHA)


