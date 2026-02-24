İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
24 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

24 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 00:03
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek, "Büyükelçiler ile İftar" programı katılacak.

(TBMM/12.00/15.30/16.30/18.41)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'da "Aile Odaklı Zirve" kapsamında düzenlenecek "Dünya Genelinde Aile Odaklı İşbirliğinin Önemi" paneline katılacak, Sırbistan Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Jelena Zaric Kovacevic ve ABD merkezli Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Valerie Huber ile ikili görüşmeler yapacak.

(Budapeşte)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Vakıf Başkanları İftar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/18.41)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/18.41)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Güney Kore 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Seul)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" ve "Sektörel Enflasyon Beklentileri" ile 2025 Aralık'a ilişkin "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri"ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacak Galatasaray, son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/13.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, İtalya'nın Juventus ekibiyle yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Torino/21.00)

3- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve bir oyuncusu, Galatasaray ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi Allianz Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Torino/18.00)

