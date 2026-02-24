Anaokulu müdürlüğünde okul öncesi mezunlarına öncelik verilecek

24 Şubat 2026 tarihli ve 33178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" anaokulları özelinde kritik bir değişiklik yapıldı.

30.01.2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik düzenlemesinde; Anaokullarına müdür görevlendirmesinde okul öncesi veya sınıf öğretmenliği mezunu olmak şartı tanıyordu. Bu düzenleme okul öncesi ve sınıf öğretmenliği mezunlarına eşitlik sağlıyordu.

Yeni düzenlemede, anaokullarına müdür görevlendirmelerinde okul öncesi mezunlarına öncelik tanıyan bir düzenleme yapıldı. Ancak anaokullarına okul öncesi bölümü mezunu bir aday bulunmaması durumunda bu kez sınıf öğretmenleri de anaokullarına müdür olarak görevlendirilebilecektir. Yapılan değişiklikte, bu durumda, yani okul öncesi mezunu adayın bulunmaması durumunda, görevlendirilecek sınıf öğretmenleri için yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Görevlendirileceği eğitim kurumu veya aynı türdeki alanında norm kadro bulunan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek olmak" şartının aranmayacağı da hükme bağlanmıştır. Bu, sınıf öğretmenlerinin anaokullarına yönetici olarak geçişini kolaylaştıran önemli bir istisnadır.



İşte Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 30/1/2026 tarihli ve 33153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "veya sınıf" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) İkinci fıkranın (c) bendi hariç belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları sağlamak koşuluyla diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. Ancak sınıf öğretmenleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaksızın bu fıkra kapsamında anaokullarına görevlendirilebilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "birinci" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ikinci" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan "birinci" ibaresi "ikinci" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.