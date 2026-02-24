Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, yol kenarındaki pastaneye girerek maddi hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 08:13, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 08:14
Bağlıca Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Hızla ilerleyen araç, yol kenarında bulunan bir pastanenin camekanını kırarak içeri girdi.
Otomobilin, dükkandaki reyonlara çarparak durabildiği kazada maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücü aracıyla dükkandan çıktı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.