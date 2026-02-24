İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, yol kenarındaki pastaneye girerek maddi hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 08:13, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 08:14
Kontrolden çıkan araç pastaneye girip çıktı

Bağlıca Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Hızla ilerleyen araç, yol kenarında bulunan bir pastanenin camekanını kırarak içeri girdi.

Otomobilin, dükkandaki reyonlara çarparak durabildiği kazada maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücü aracıyla dükkandan çıktı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

