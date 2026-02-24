Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell

İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
Altında gözler ABD-İran hattında
MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde gündeme getirdiğimiz teknik hata düzeltildi
MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde gündeme getirdiğimiz teknik hata düzeltildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell

Facebook'un 2018 yılında lise öğrencilerine özel olarak tasarladığı ancak hiçbir zaman kullanıma sunmadığı "Bell" adlı mesajlaşma uygulamasına ait detaylar mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Şirketin o dönemdeki stratejisi, gençleri lise yıllarında kendi ekosistemine çekip mezuniyet sonrası ana Facebook platformuna aktarmak üzerine kuruluydu.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 08:55, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 08:55
Yazdır
Facebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama ortaya çıktı: Bell

Federal mahkemeye sunulan 2018 tarihli dahili sunum dosyalarına göre Bell, öğrencilerin sadece kendi okullarındaki sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurabileceği kapalı bir platform olarak planlandı.

Uygulama içerisinde spor takımları, okul etkinlikleri ve koridor fısıltılarının tartışılabileceği forumların yer alması öngörülüyordu. Facebook, bu hamleyle 18 yaş altı kullanıcı kitlesini kazanmayı ve onları uzun vadede platformda tutmayı amaçlıyordu.

İsimsiz itiraflar ve eğitim entegrasyonu

Uygulamanın tasarım detayları, Bell'in Discord ve Slack gibi modern iletişim araçlarına benzer özellikler taşıyacağını gösteriyordu.

Öğrencilerin isimsiz "itiraflar" paylaşabileceği bölümlerin yanı sıra Google Classroom gibi eğitim teknolojisi ürünleriyle entegrasyon da planlar arasındaydı.

Mezun olan gençlerin Bell üzerindeki verilerinin Facebook akışlarını etkilemesi ve bilgilerini doğrudan ana platforma aktarabilmeleri hedefleniyordu.

Sosyal medya devlerine yönelik "bağımlılık" davası

Bu belgeler; Meta, Google, ByteDance ve Snap gibi teknoloji devlerine karşı açılan geniş kapsamlı bir davanın parçası olarak dosyaya eklendi.

Aralarında 33 eyalet başsavcısının da bulunduğu davacılar, bu şirketleri çocukların ruh sağlığına zarar verdiğini bildikleri halde bağımlılık yapıcı ürünler tasarlamakla suçluyor.

Meta sözcüsü, Bell uygulamasının erken aşamadaki keşifsel bir fikir olarak geliştirildiğini belirtti ancak uygulamanın neden iptal edildiğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Şirket, iddiaların aksine gençlerin güvenliğini destekleme konusunda kararlı olduklarını ve ebeveyn denetimini artıran yeni özellikler geliştirdiklerini savunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber