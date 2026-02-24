İran'da bir helikopter sebze-meyve haline düştü
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 09:46, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 09:47
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.