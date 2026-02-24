Ankara'da karla karışık yağmur uyarısı

Ankara'da 24 Şubat gecesi sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. 25 Şubat Çarşamba günü -3, 26 Şubat Perşembe günü -1, 27 Şubat Cuma günü -2 ve 28 Şubat Cumartesi günü ise -3 derece gece sıcaklığı öngörülüyor. Uzmanlar, eksi değerlere inecek sıcaklıklar nedeniyle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da 25 Şubat Çarşamba ve 26 Şubat Perşembe günleri karla karışık yağmur görülecek. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde yer yer kara dönüşebileceği değerlendiriliyor. Şehir merkezinde ise yağmur-karla karışık yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Gece sıcaklıklarının hafta boyunca sıfırın altında seyretmesi nedeniyle buzlanma ve don olayları riski artıyor. Yetkililer, sürücülerin özellikle sabah erken saatlerde ve gece saatlerinde dikkatli olması, vatandaşların ise soğuk hava koşullarına karşı tedbir alması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji verilerine göre Başkentte soğuk ve yağışlı hava sisteminin hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.