Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredileri, çiftçilerden esnaf ve sanatkarlara kadar çeşitli kesimlere finansman imkanları sağlıyor.

24 Şubat 2026
Buna göre krediden faydalanmak isteyenler en fazla 15 gün öncesinden alacakları belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını gösterecekler. Eğer borçları yapılandırılmışsa yeniden yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekecek. Borcu bulunan üreticilerin de kredilere erişiminde kolaylık sağlandı.

Bu kapsamda borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı kişi adına ilgili dairelere aktarılacak. Söz konusu tutar yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.

Düzenlemeye ilişkin merak edilen 5 soru ve cevap şöyle:

1 - Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullanımı için süreç nasıl işliyor?

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik kullandırılan kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz indirimi uygulanmasına ilişkin 30 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ve bunun uygulanmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında kredi kullandırılıyor. Söz konusu tebliğ uygulamaları 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Kredi kullandırımları devam ediyor.

2 - Kapsamdaki kişilerin kredilerden faydalanması için ne yapması gerekiyor?

Kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kriterlere uygun olmak koşuluyla ve yalnızca Türkiye sınırları içinde yapılan veya yapılacak tarımsal üretim faaliyetleri kapsamda bulunuyor. Uygulamadan, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kayıt sistemlerinde bulunarak faaliyetlerini sürdürecek gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.

3 - Koşulları sağlayan veya sağlamayanlar için süreç nasıl işleyecek?

Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile şartlar yeniden düzenlendi. Bu kapsamda faydalanıcıların, en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını göstermesi gerekiyor. Eğer borcu yeniden yapılandırma kapsamındaysa bunun bozulmamış olması önem taşıyor. Bu şartları sağlayamayanlar kredilerden yararlanamayacak.

4 - Kredi çeken ve borcu olan kişiler için sistem nasıl işleyecek?

Karar kapsamında borç, Hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelecek tutarı ve kredi büyüklüğü fark etmeksizin 1 yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşmamak koşuluyla kullandırılacak. Borç, Hazine faiz destekli krediyle ödenebilecek.

5 - Bu finansman koşullarında çiftçilere sağlanan başka avantaj var mı, krediden yararlanmak isteyenler neler yapmalı?

Hayvansal üretimden bitkisel üretime, arıcılıktan su ürünleri sektörüne, traktör alımına yönelik kredilerden sulama kredilerine kadar toplam 28 farklı başlıkta üreticilere yüzde 100'e varan faiz indirim oranları ile konu bazında belirlenen üst limitler dahilinde kredi imkanı sunuluyor. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler de Türkiye çapındaki banka şubelerine başvurarak konuya ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.

