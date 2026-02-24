Yenişehir Belediyesi'ne 4 milyon 692 bin lira çevre cezası
Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğünün tespit edilmesi üzerine belediyeye 4 milyon 692 bin lira ceza kesildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki çöp toplama aracının, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğünü tespit etti.