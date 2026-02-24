'kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
Altında gözler ABD-İran hattında
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 16 milyonu aşkın kişi yararlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 13:16, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 13:17
Yazdır
'kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında 2017 yılında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusunda mağduriyetlerin engellenmesi hedeflendi.

İki kurum tarafından paylaşılan verilere, şirketin hizmete sunduğu uygulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor.

Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet uygulamaları aracılığıyla erişebiliyor.

Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 16 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı.

Uygulamayla mağduriyetlerin önüne geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son zamanlarda ikinci el araç satışları konusunda vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını söyledi.

Araçların muayene tarihi ve kilometresi ile hasar kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun talep gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor." diye konuştu.

Uraloğlu, vatandaşların, PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çekerek, "Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliyorlar." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber