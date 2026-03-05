Görevden alınan İl Tarım ve Orman Müdürünün araştırmacı yapılması hukuka aykırı bulundu

İlk derece mahkemesi iki yıl dört ay görev yaptığını dikkate alarak işlemi hukuka uygun bulmuştur

İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan davacının, bu görevi iki yıl dört aydır sürdürdüğü, mevzuat uyarınca üç yıldan az süre taşra teşkilatında il müdürü olarak görev yaptığının anlaşıldığı, bağlı yetki çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İstinaf: Takdir hakkı kapsamındadır

İdarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görevini değiştirme konusunda yasalarla ve idare hukuku ilkelerine dayalı olarak sahip olduğu takdir yetkisini dava konusu işlemin tesisi sırasında kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair dosyada herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Danıştay ise geçmiş kariyerine bakarak işlemi iptal etti

Geçmiş hizmetleri değerlendirildiğinde, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun şekilde ... İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan davacının, bu görevinden alınmasını gerektirecek şekilde hizmeti aksattığı veya başarısız olduğu ya da görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca bulunduğu yönünde hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı anlaşılmaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2025/2573

Karar No: 2025/3954

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; ... İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan davacının, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi uyarınca bu görevden alınmasına ilişkin 10/09/2022 günlü, 31949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09/09/2022 günlü, 2022/449 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile anılan işleme istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı emrine ''araştırmacı'' olarak atanmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığının ... günlü, ... sayılı işleminin iptali ile bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

.. İdare Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla; ... tarihinden itibaren ... İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan davacının, bu görevi iki yıl dört aydır sürdürdüğü, mevzuat uyarınca üç yıldan az süre taşra teşkilatında il müdürü olarak görev yaptığının anlaşıldığı, bağlı yetki çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava konusu işlemlerin hukuka uygun olması nedeniyle davacının, işlemler nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebinin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararıyla; üst düzey kamu yöneticilerinin; kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen kişiler ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesiyle atama yapma ve görevden alma konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış olduğu göz önüne alındığında ve idarenin kamu hizmetinin gerekleri doğrultusunda personelin görevini değiştirme konusunda yasalarla ve idare hukuku ilkelerine dayalı olarak sahip olduğu takdir yetkisini dava konusu işlemin tesisi sırasında kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif (öznel) nedenlerle kullandığına dair dosyada herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığının anlaşıldığı, geçmiş hizmetleri de dikkate alındığında, kadro derecesi de korunmak suretiyle davacının, ... Tarım ve Orman İl ... görevinden alınarak mevzuat hükümlerine uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı emrine ... olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun gerekçeli reddine, davalılardan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı Tarım ve Orman Bakanlığına verilmesine" ilişkin kısmının, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine" şeklinde düzeltilmesine kesin olarak karar verilmiştir.

Anılan karara karşı davacının temyiz yoluna başvurması üzerine, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... günlü, E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı temyize konu kararıyla; bahsi geçen kararın kesin nitelikte olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunun reddine hükmedilmiştir.

Bu kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay İkinci Dairesinin 03/12/2024 günlü, E:2024/166, K:2024/5956 sayılı kararıyla; ... İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan davacının, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu görevden alınmasıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı emrine ''araştırmacı'' olarak atanmasına ilişkin işlemlerin iptali ile bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada verilen kararın, temyize tabi bir karar olduğu gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararın bozulmasına ve temyiz incelemesinin yapılabilmesi için tekrar Danıştaya gönderilmek üzere dosyanın, kararı veren ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Anılan Dava Dairesince tekemmülü sağlanan dosya temyiz incelemesi için yeniden Dairemize gönderilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, davalı idarece görevini yerine getiremediğine veya başarısız olduğuna, hakkında açılmış disiplin soruşturması bulunduğuna veya disiplin cezası verildiğine ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, somut bir neden gösterilmeksizin sadece takdir yetkisinden bahsedilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davalı Cumhurbaşkanlığı tarafından, cevap verilmemiştir.

Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin ve duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yerinde görülmeyerek Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan davacının, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi uyarınca bu görevden alınmasına ilişkin 10/09/2022 günlü, 31949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09/09/2022 günlü, 2022/449 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile anılan işleme istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı emrine ''...'' olarak atanmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığının ... günlü, ... sayılı işleminin iptali ile bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında, "Kurumlar görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un 76. maddesi hükmünden anlaşılacağı üzere, kamu görevlilerinin görevlerini ve görev yerlerini değiştirme konusunda idareye takdir yetkisi tanınmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu ve bu yönüyle de yargı denetimine tabi bulunduğu tartışmasızdır.

Davacının hizmet cetvelinin incelenmesinden; 1985 yılında ... İlçe Müdürlüğünde ... olarak göreve başladığı, 1996 yılında öğrenim durumu değişikliği ile mühendis olduğu ve 1996 - 1997 yılları arasında Van İl Müdürlüğünde ... olarak görev yaptığı, 1997 yılında ... İlçe Müdürü, 2001 yılında ... İlçe Müdürü, 2014 yılında ... İl Müdür Yardımcısı, 2016 - 2020 yılları arasında vekaleten İl Tarım ve Orman Müdürü olarak çalıştığı, 21/05/2020 tarihinde Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandığı, dava konusu işlem olan 09/09/2022 günlü, 2022/449 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği bu görevinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının ... günlü, ... sayılı işlemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı emrine araştırmacı olarak atandığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; geçmiş hizmetleri değerlendirildiğinde, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun şekilde ... İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan davacının, bu görevinden alınmasını gerektirecek şekilde hizmeti aksattığı veya başarısız olduğu ya da görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca bulunduğu yönünde hukuken geçerli somut bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idarece takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun gerekçe değişikliği yapılmak suretiyle reddine ilişkin temyize konu kararda da hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 2/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. Kullanılmayan ...-TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/09/2025 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 1985 yılında ... İlçe Müdürlüğünde ... olarak göreve başladığı, 1996 yılında öğrenim durumu değişikliği ile mühendis olduğu ve 1996 - 1997 yılları arasında ... İl Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı, 1997 yılında ... İlçe ..., 2001 yılında Honaz İlçe ..., 2014 yılında ... İl ..., 2016 - 2020 yılları arasında vekaleten İl Tarım ve Orman ... olarak çalıştığı, 21/05/2020 tarihinde ... İl Tarım ve Orman ... olarak atandığı, dava konusu işlem olan 09/09/2022 günlü, 2022/449 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği bu görevinden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının ... günlü, ... sayılı işlemiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ... Dairesi Başkanlığı emrine ... olarak atandığı anlaşılmaktadır.

Davacının geçmiş hizmetleri incelendiğinde; idarenin, davacıyı araştırmacı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde ifadesini bulan takdir yetkisi kapsamında atadığı görülmekte olup, davalı idarenin atama konusunda sahip olduğu bu yetkinin davacıyı görevden alma konusunda da mevcut olduğunun kabulü noktasında tereddüt bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, davacının herhangi bir görevde yükselme niteliğinde sınava dayalı atamasının bulunmadığı, doğrudan ilçe müdürlüğüne atanarak idarecilik görevine başladığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği göz önünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlem hukuka ve usule uygun olup, temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararının onanması gerektiği oyuyla, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.



