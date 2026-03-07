5510 Kapsamında TSK Personeli İçin Malullük Aylığı Şartları Nedir?

Soru : Merhaba, Ben 27.11.2017 atama tarihli TSK bir personeliyim.

Şu an prim günüm 4118 gün gözükmektedir.

Sözleşme yenileme sürecimde TSK sağlık yönergesine göre 33/c kararı verildi 1 yıllık takip ve 1 yıllık sözleşme uzatılmıştır. Bu süreçte kilo kaybı olmadığı takdirde görev yapamaz olacağını hastane şifai yol ile bildirdi.

Görev yapamaz rapora istinaden TSK sözleşme feshi işlemlerini başlatacağını düşünüyorum.

Sonuç olarak SGK devam eden süreçte beni adi malullük şartlarını taşıyor muyum, emekli aylığı bağlanıp ikramiye ödemesini SGK mı sağlayacak?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlamış olanlar için malullük mevzuatı 5510 sayılı Kanunun 25, 26 27, 94 ve 95 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler ile;

- Öncelikli olarak malul sayılmaları gerekmektedir.

- Malul sayılabilmeleri için de çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiklerinin tespiti gerekmektedir.

- Tespit için yetkili mercii de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olmaktadır.

- Malul sayılanların sınıf ve görev değiştirerek görevlerini sürdürmeleri imkanı da bulunmaktadır. Ancak özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, yükümlülük sürelerini tamamlamaz veya maluliyet durumunun yeni vazifelerini yapmaya engel olduğuna dair yeni sağlık kurulu raporu almadıkları sürece malullük haklarını kullanamamaktadırlar.

- Göreve girmeden önce malullük durumu tespit edilenler hakkında malullük hükümleri uygulanmamaktadır.

- Malul sayılanlara aylık bağlanabilmesi için ise;

En az on yıldan beri sigortalı bulunmaları ve toplamda 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Şayet kişinin malullük durumu başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede bulunması halinde ise en az on yıldan beri sigortalı bulunma şartı aranmaksızın sadece 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması yeterli görülmektedir.

Genel şartlar bu şekilde olmakla birlikte, TSK Personeli için ise TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve ikincil düzenlemelerin esas alınacağını değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla da bu düzenlemeler gereği TSK. nde görev yapamayacak durumda olanlar sağlık nedenleri ile ilişikleri kesilir veya sınıf ve görev değişikliği yapılır. Bu durumda olan ve ilişikleri kesilmiş kişilerin mevcut durumları yukarıda belirttiğimiz aylık bağlanmasına imkan tanıyan şartlar yerine getirilmişse malullük aylığı bağlanır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlamış olduğunuzu belirttiğinizden malullük durumunuz hem TSK. Yönetmelikleri ve ikincil düzenlemelere göre hem de 5510 sayılı Kanunun malullük hükümlerinin uygulanmasına yönelik olacaktır.

Sorunuzda bahsettiğiniz durumunuzdan anladığımız uçucu personel olarak görev yapmakta olduğunuzdur. Şayet hakkınızda sınıf ve görev değişikliği yönüyle bir işlem mümkün olmaz ise ve SGK tarafından da yine malullük kararının verilmesi durumunda Kurumunuzca malullük hükümleri çerçevesinde emekliye sevk onayı alınarak SGK na gönderilmesi gerektiğini,

Ancak, prim ödeme gün sayısı yeterli olsa da malullük aylığı bağlanması için yukarıda bahsettiğimiz 10 yıllık sigortalılık süresini 27/11/2017 tarihi itibariyle göreve başlama tarihi esas alındığında bugün için sağlamadığınızı, dolayısıyla da malullük aylığının bağlanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Not: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Ancak, değerlendirmelerimiz verdiğiniz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Yine de, bir hak kaybı ortaya çıkmaması açısından SGK ndan ve Kurumunuzdan bilgi almanızı önemle tavsiye edebiliriz.



