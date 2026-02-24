Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandı

Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
Altında gözler ABD-İran hattında
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 16 yaşındaki genç, iddiaya göre sigara vermediği gerekçesiyle tartıştığı 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ameliyata alınan genç hayati tehlikeyi atlatırken, gözaltına alınan şüpheli çocuk serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 16:02, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 16:01
Yazdır
Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandı

Olay, Perşembe akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Saatler süren ameliyatın ardından hayata tutundu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir çocuk hastanesine sevk edilen A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan serbest

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber