MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenler için düzenlenecek yönetici yetiştirme programına başvuruların 25 Şubat-3 Mart 2026 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve 24
Şubat 2026 tarihini taşıyan resmi yazıda, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerinde
esas alınacak "Yönetici Yetiştirme Programı"na ilişkin başvuru süreci
kamuoyuna duyuruldu.
Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine atıf yapılarak, yönetici olarak görevlendirileceklerde "yönetici yetiştirme programını tamamlamış olmak" şartının arandığı hatırlatıldı.
Başvurular MEBBİS Üzerinden Yapılacak
Başvuruların, 25 Şubat-3 Mart 2026 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru İşlemleri
Modülü'nde yer alan "Yönetici Yetiştirme Programı Eğitim Başvuru" ekranı
üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.
Belgede elektronik imza bulunduğu ve doğrulama işlemlerinin Türkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.
Yazı, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi imzasıyla dağıtım yerlerine gönderildi.