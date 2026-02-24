TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
İşe alma vaadiyle 250 bin lira dolandırdılar

Antalya'da işe alma vaadiyle insanları kandırıp para isteyen 7 şahıs yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda şahısların 250 bin lira dolandırdığı tespit edildi ve üzerlerinden çıkan elektronik eşyalara el konuldu. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 17:04, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 17:04
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişiye 4 ilde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Toplamda 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şahsın üzerinden çıkan cep telefonları, sim kartları, bilgisayar gibi elektronik aletlere el konuldu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

