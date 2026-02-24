TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İhsan Aktaş davasında tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, bir kısım tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 17:45, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 17:45
İhsan Aktaş davasında tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı dava 5'inci haftasında görülmeye devam ediyor.

Sanık avukatları savunma yaptı

Dün görülen yargılamada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, haklarında 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' tedbiri bulunan sanıkların bu durumunun devamına, haftalık imza tedbiri bulunan sanıkların tedbirinin ayrı ayrı kaldırılmasına, sanıkların bloke ve tedbir konulan mal varlıklarının iadesine, incelemeye alınan dijital materyallerin iadesine ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suç isnadı göz önünde bulundurularak devamına karar verilmesini talep etmişti. Bugün görülmeye devam eden yargılamada, savcılığın görüşüne karşılık bir kısım tutuklu sanıkların avukatları savunma yaptı.

Mahkemeden avukatlara süre sınırı

Duruşma, diğer sanıkların avukatlarının savunmalarının alınması için yarına ertelendi. Duruşma sona erdiği sırada, heyet avukat savunmalarının uzun sürdüğünü ve bu durumun yargılama süresini aştığını belirterek, avukatlara savunmaları için süre sınırı verdi. Duruma avukatlar tepki gösterirken, heyet bu hususun devam edeceğini belirtti.

