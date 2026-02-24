Yıllardır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yıllardır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski eniştesinin cinayeti itiraf etmesi üzerine İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan kazıda, genç kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası parçaları bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Şubat 2026 18:35, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 18:35
Yazdır
Yıllardır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (60) adlı kadın, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında jandarmaya müracaat ederek, kızı E.K.'nin 2009 yılının aralık ayında evden ayrıldığını ve 17 yıldır bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, kayıp E.K.'nin eski eniştesi U.K. (55 ile yaklaşık 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişki sonucu hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu tespit edildi. Olayın aile içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturmada gizlilik kararı alındı.

Alınan tanık beyanları ve saha çalışmaları neticesinde E.K.'nin; ablası F.K., eski eniştesi U.K. ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluşması üzerine, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kars'ın Kağızman ilçesinde ikamet eden F.K., İzmir'de ikamet eden U.K. ve M.K. ile Manisa'da ikamet eden A.K., 23 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eski enişte cinayeti itiraf etti

Şüpheli U.K., jandarmadaki sorgusunda E.K.'yi öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini beyan etti. Bunun üzerine 24 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gidildi.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine bir bahçede saat 11.30'dan itibaren başlatılan arama ve kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan E.K.'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheliler F.K., U.K., M.K. ve A.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber