Yıllardır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (60) adlı kadın, 1 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında jandarmaya müracaat ederek, kızı E.K.'nin 2009 yılının aralık ayında evden ayrıldığını ve 17 yıldır bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, kayıp E.K.'nin eski eniştesi U.K. (55 ile yaklaşık 3 yıl süren yasak ilişki yaşadığı, bu ilişki sonucu hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu tespit edildi. Olayın aile içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturmada gizlilik kararı alındı.

Alınan tanık beyanları ve saha çalışmaları neticesinde E.K.'nin; ablası F.K., eski eniştesi U.K. ile üvey kardeşleri M.K. ve A.K. tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik makul şüphe oluşması üzerine, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kars'ın Kağızman ilçesinde ikamet eden F.K., İzmir'de ikamet eden U.K. ve M.K. ile Manisa'da ikamet eden A.K., 23 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eski enişte cinayeti itiraf etti

Şüpheli U.K., jandarmadaki sorgusunda E.K.'yi öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini beyan etti. Bunun üzerine 24 Şubat 2026 tarihinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi ile birlikte İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gidildi.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine bir bahçede saat 11.30'dan itibaren başlatılan arama ve kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan E.K.'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Bulunan kemik parçaları, kimlik tespiti ve inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheliler F.K., U.K., M.K. ve A.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.