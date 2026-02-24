İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Erasmus öğrencilerini rehin alan sahte polisler tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu öğrencileri rehin alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 22:15, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 22:15
Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu. İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

