Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, İsmet Özel'in şiiriyle veda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı için Afyonkarahisar Valiliği önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Uğurlama törenine Vali Yardımcıları, kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Makam otomobili ile Valilik binasına gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, makam aracından Valilik arasına geçerken özellikle kadınların büyük sevgisiyle karşılaştı. Uzun süre Valilik binasına geçemeyen Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, Valilik binasında Afyonkarahisarlılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Buraya 4 yıl kadar önce çok gururlu, onurlu, şerefli, gerçekten müstesna bir görevi icra etmek, ifa etmek üzere bir anlamda da tarihi bir sorumluluğu belki üstlenerek, omuzlarımıza hissederek geldik. Tabii 30 yıl kadar önce zaten bu şehrin valisi değil, gelini olarak şehrimizle bir görev bağımız oluşmuştu, kurulmuştu. 4 yıl kadar önce de bu tarihi sorumlulukla, bu duyguyla, bu heyecanla, gururla aynen burada sizlerle kucaklaşmıştık, merhabalaşmıştık, selamlamıştık birbirimizi.

Şimdi de bu tarihi emaneti, bu görevi gururla, onurla, gönül rahatlığıyla teslim etmenin ve sizlerin kalbinde, gönlünde bir yer bırakmanın heyecanıyla, gururuyla, mutluluğuyla, şükrüyle aranızdan ayrılıyorum. Tabii bu ayrılık aslında elbette ki fiziksel bir mekan değişikliği. Çünkü gönül bağımız, kardeşliğimiz, manevi bağlarımız hiçbir zaman inşallah kopmayacak, azalmayacak. Allah'ın izniyle daha da kuvvetlenerek farklı bir şehirde, farklı bir görevde devam edecek diyebiliriz. Tabii bu görev zorlu bir görev. İlk görev olmanın getirdiği güzellikleri, zorlukları, sorumlulukları vardı. Ama Allah'ın izniyle sizlerin duası, samimiyeti, güzel görüşleri, güzel dilekleriyle, güzel bakışlarıyla aynı zamanda ekibimizin biliyorsunuz liderlik etmek, öncülük etmek tek başına bir insanın yapabileceği bir şey değil.

Valilik de bir öncülüğü, bir liderliği gerektiriyor. Bu anlamda ekip arkadaşlarıma, özellikle hem valilikte ki birlikte çalıştığımız özel kalemdeki arkadaşlarımıza, basındaki arkadaşlarımıza, tüm birimlerdeki ayrı ayrı bütün ekip arkadaşlarıma, Vali Yardımcılarımıza, bu döneme kadar birlikte görev yaptığımız kaymakam arkadaşlarımıza, genç, asil, Türk milletinin değerli, güzel yetiştirdiği evlatlarımıza, kaymakam arkadaşlarımıza, il müdürlerimize hepsi birbirinden kıymetli, görev bilinciyle dolu kendi alanlarında bu şehri ihya etmek için daha iyiye götürebilmek için gayret eden tüm il müdürlerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza, üyelerimize, Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, üyelerimize, tüm STK'larımıza, kıymetli STK'larımıza ki onların gerçekten, bizim toplum kuruluşlarımıza ayrı bir gönül bağımız vardır. Onların tabii her türlü ihtiyaçları için biz kol kanat germeye, bir analık yapmaya çalıştık. Çünkü gerçekten sivil toplum bu şehirde çok kıymetli, çok özel işler yapıyor, çok anlamlı işler yapıyor. Devlet, millet aslında iş birliğini onlar sağlıyorlar. Dolayısıyla onlara, muhtarlarımıza ayrı ayrı her birinize ben çok çok teşekkür ediyorum.

Bu şehitler yurdu olan, güzel vatan topraklarında görev yapmak benim için çok büyük bir onurdu. Gazilerimize bize kol kanat gelen her zaman için bizi sahiplenen Şaban amcamız gene burada bu soğukta bu Ramazan günü gene gelmiş. Dün zaten beni çok duygulandırdı. Bize öksüz bıraktın diye sürekli sitem eder şekilde bakıyordu bana. Hem gazilerimize hem şehit yakınlarımıza gazi ailelerimize beni bağırlarını bastıkları için bu toprakların ne kadar bizlere büyük bir emanet olduğunu her daim hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Ben tabii görev yaparken farklı görev yerlerinde de hep hayırlarda yarışmak ve salih amelle kendi yaptığımız görevleri, profesyonel işlerimizi birleştirmek üzerine kafa yordum. Yani bugün bu dünya hayatında yaptığımız işleri, görevleri hep adli hayatımıza da faydalı olacak. Oraya da inşallah bir katkı sağlayacak şekilde o anlamda, o manayla bütünleştirerek yapmaya çalıştım."

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, konuşmasını "Bu anlamda da her zaman için beni çok etkileyen ve daha çok motive olmamı sağlayan ya da bazen acaba şu an ne yapmam gerekiyor veya şimdi karşıma ne çıkabilir diye düşündüğüm zamanlarda şairin şu şiiri beni çok etkilemiş ve her zaman için ölüme bir kapı açmıştır" sözleriyle Türkiye'nin yetiştirdiği önemli münevver ve şairler arasında olan İsmet Özel'in Münacaat şiirini okudu.

İşte o şiir:

Şimdi tekrar ne yapsam, delirtme bana ya Rabbim.

Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu."

Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde.

Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbel alemin.

Tütmesi gereken ocak nerede?"