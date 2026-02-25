İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
25 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkalrı

25 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkalrı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 00:03
25 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkalrı

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti ve Yeni Yol Partisi'nin meclis grup başkanlıklarını ziyaret edecek.

(TBMM/16.00/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'na katılacak.

(Ankara/17.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi Tanıtım Programı ile Kardeşlik Soframız İftar Programı'na katılacak.

(Batman/15.00/15.35/17.00/17.45)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Çorum/15.30/18.33)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Yozgat/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Beşevler AK Gençlik Ankara İftar Çadırı'nın önünde basın açıklaması yapacak ve ardından çadırda iftar programına katılacak.

(Ankara/18.15/18.42)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Sağlık Modülü" adlı haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı statta izleyecek.

(Torino/23.00)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin Nottingham Forest ekibine konuk olacak Fenerbahçe, son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.20)

4- Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Perreira ve bir oyuncusu, Fenerbahçe'yi ağırlayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi müsabakanın oynanacağı City Ground'da basın toplantısı yapacak.

(Nottingham/17.30)

5- Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve bir oyuncusu, Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibini ağırlayacakları UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Samsun/19.00)

6- Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor'a konuk olacakları maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/19.45)

7- Basketbol Avrupa Ligi'nin 29. haftasında; Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak, Anadolu Efes ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Belgrad/22.00)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes, Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Mont de Marsan/Girona/21.30)

9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

10- SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftası; Halkbank-Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve Altekma-Gebze Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Antalya/Bursa/Gaziantep/İzmir/16.00)

11- Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasından, Nilüfer Belediyespor-Güneysu karşılaşması yapılacak.

(Bursa/13.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı ikinci haftasında; Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum müsabakası oynanacak.

(Ankara/17.00)

