Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar

Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda sürüyor ancak reyonlarda ürün bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Et ve Süt Kurumu desteğiyle, Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikası vatandaşın bütçesini korumayı hedefliyor. Buna rağmen birçok mağazada sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanlarının verdiği bilgiye göre et ürünleri mağaza açıldıktan hemen sonra tükeniyor. Gün içinde gelen vatandaş ise boş dolaplarla karşılaşıyor.

EŞ-DOST ÇALIŞAN ALIŞVERİŞE GELİYOR

Sektör temsilcileri, bazı kasap ve restoranların kampanyalı ürünü doğrudan almak yerine eş, dost, çalışan veya akrabaları aracılığıyla temin ettiğini belirtiyor. Bu yöntemle kişi başı sınır kağıt üzerinde kalıyor. Uygun fiyatlı etler daha sonra serbest piyasa fiyatından satışa sunuluyor ya da restoran mutfağında kullanılıyor. Böylece devlet destekli uygulama zincirin son halkasında amacından sapıyor. Sonuç olarak fiyat sabitleme uygulaması kağıt üzerinde devam ediyor ancak sahadaki tablo farklı.

ETLERİN %10'U VATANDAŞA GİDİYOR

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şu sözlerle özetliyor:

Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok.

KİMLİK BAZLI SATIŞ YAPILABİLİR

Uzmanlar, uygulamanın daha sağlıklı işlemesi için denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Kimlik bazlı satış, günlük kota takibi veya merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınmasının, kampanyaların amacına daha etkin ulaşmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle ramazan döneminde talebin belirgin şekilde artması ve arzın sınırlı kalması, mevcut sistem üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor. Market yöneticileri ise kendilerine tahsis edilen ürün miktarının belirli bir planlama çerçevesinde gönderildiğini ve yoğun talep karşısında bu miktarın kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Gün içinde sevkiyatın yenilenmemesi durumunda reyonların birkaç saat içinde boşalması kaçınılmaz hale geliyor. Bu tablo, kampanyanın devam etmesine rağmen bazı tüketicilerde ürüne erişimin zorlaştığı yönünde bir algı oluşmasına neden olabiliyor.