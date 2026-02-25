500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar

Ramazan fırsatçıları yine işbaşında. İddiaya göre ucuz ette kişi başı kota uygulamasına rağmen bazı kasap ve lokantalar yakınları aracılığıyla toplu alım yapıyor. Bu sebeple kampanyalı ürünlerin önemli bölümü vatandaşa ulaşmadan tükeniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 07:29, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 07:32
Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda sürüyor ancak reyonlarda ürün bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Et ve Süt Kurumu desteğiyle, Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikası vatandaşın bütçesini korumayı hedefliyor. Buna rağmen birçok mağazada sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanlarının verdiği bilgiye göre et ürünleri mağaza açıldıktan hemen sonra tükeniyor. Gün içinde gelen vatandaş ise boş dolaplarla karşılaşıyor.

EŞ-DOST ÇALIŞAN ALIŞVERİŞE GELİYOR

Sektör temsilcileri, bazı kasap ve restoranların kampanyalı ürünü doğrudan almak yerine eş, dost, çalışan veya akrabaları aracılığıyla temin ettiğini belirtiyor. Bu yöntemle kişi başı sınır kağıt üzerinde kalıyor. Uygun fiyatlı etler daha sonra serbest piyasa fiyatından satışa sunuluyor ya da restoran mutfağında kullanılıyor. Böylece devlet destekli uygulama zincirin son halkasında amacından sapıyor. Sonuç olarak fiyat sabitleme uygulaması kağıt üzerinde devam ediyor ancak sahadaki tablo farklı.

ETLERİN %10'U VATANDAŞA GİDİYOR

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şu sözlerle özetliyor:

Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok.

KİMLİK BAZLI SATIŞ YAPILABİLİR

Uzmanlar, uygulamanın daha sağlıklı işlemesi için denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Kimlik bazlı satış, günlük kota takibi veya merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınmasının, kampanyaların amacına daha etkin ulaşmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle ramazan döneminde talebin belirgin şekilde artması ve arzın sınırlı kalması, mevcut sistem üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor. Market yöneticileri ise kendilerine tahsis edilen ürün miktarının belirli bir planlama çerçevesinde gönderildiğini ve yoğun talep karşısında bu miktarın kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Gün içinde sevkiyatın yenilenmemesi durumunda reyonların birkaç saat içinde boşalması kaçınılmaz hale geliyor. Bu tablo, kampanyanın devam etmesine rağmen bazı tüketicilerde ürüne erişimin zorlaştığı yönünde bir algı oluşmasına neden olabiliyor.

