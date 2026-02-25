Altın fiyatlarında makas daralıyor

Gram altın yeni güne 7.310 TL seviyesinden başlarken, ons altın 5.185 dolar civarında işlem görüyor. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın 7.535 TL'den satılıyor.

Ons altının 5.100-5.250 dolar aralığında yatay bir seyir izlemesi, yurt içinde spot fiyat ile fiziki piyasa arasındaki farkın daralmasına yol açtı. Geçtiğimiz ay 1 kilo altındaki fiyat farkı 12.500 dolara kadar yükselmişken, bugün bu makas yaklaşık 5.000 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 25 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.309,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.299,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.582,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.326,02 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.932,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.185,64 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.180,09 dolar