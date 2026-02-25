Danıştay'da iş bölümü değişti: Memur davaları hangi daireye gidecek?

Danıştay Başkanlık Kurulu, 24 Şubat 2026 tarihli toplantısında aldığı 2026/6 sayılı kararla, 18 Aralık 2020 tarihli 2020/62 sayılı Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararında değişikliğe gitti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından izleyen aybaşından itibaren uygulanacak; iş bölümü nedeniyle dairesi değişen derdest dosyalar ise yayımdan itibaren 10 gün içinde ayrıca bir karara gerek olmaksızın ilgili daireye devredilecek.

En dikkat çeken değişiklikler; imar yaptırımlarının 6. Daire'den 4. Daire'ye kaydırılması, ürün güvenliği ve finansal sektör düzenlemelerinin 13. Daire çatısında genişletilmesi ve kamu personel uyuşmazlıklarında 2. ve 12. Daire görev tanımlarının ayrıntılandırılması oldu.

En kritik değişiklik: İmar yaptırımları artık 4. Daire'de

Önceki iş bölümünde imar mevzuatına dayalı mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin idari para cezaları ve tahsil işlemleri önemli ölçüde 6. Daire görev alanında yer alıyordu.

Yeni iş bölümüyle bu "imar yaptırımı paketi" 4. Daire'nin görev tanımına taşındı. Uygulamada bu değişiklik; özellikle belediyelerin ve ilgili idarelerin yıkım/ceza/tahsil süreçlerinden doğan temyizlerde dosyanın gideceği daireyi doğrudan etkileyebilecek.

Şehircilik ve planlama davaları 6. Daire'de kaldı

6. Daire'nin çekirdek görev alanı korunuyor:

Her tür ve ölçekte imar planları

Arsa ve arazi düzenlemesi, ifraz/tevhit

İmar durumu, ruhsat

Kamulaştırma

4. Daire dışında kalan imar uyuşmazlıkları

Yeni düzenleme ile 6. Daire daha belirgin biçimde planlama-ruhsat-kamulaştırma eksenine odaklandı.

Kamu personel davalarında 2. ve 12. Daire'nin sınırları netleşti

İkinci Daire (İçişleri ekseni): İçişleri Bakanlığı ve bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşlarının personeline ilişkin işlemler (atama, nakil, disiplin, sicil, performans, ödüllendirme gibi) yanında; yeni metinde göreve alma, adaylık süreci, parasal hak, görevden uzaklaştırma ve memurluğa giriş şartlarının kaybına bağlı işlemler daha görünür biçimde sayıldı. Emniyet-jandarma-sahil güvenlik rütbe/terfi işlemleri ve bu kurumlara personel yetiştiren eğitim kurumlarına ilişkin işlemler de 2. Daire'de.

Onikinci Daire (CBK/Adalet ekseni ve genel personel): Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı personeli başta olmak üzere, kamu personel hukuku kapsamındaki çok sayıda uyuşmazlık 12. Daire'de. Yeni iş bölümünde ayrıca görevde yükselme ve unvan değişikliği açıkça sayılıyor; görevden uzaklaştırma başlığı ayrı bir bent halinde yer alıyor. Yardımlaşma sandıkları bakımından da kapsamın "tek bir sandık" yerine kamu kurum ve kuruluşları yardımlaşma sandıkları şeklinde genelleştirildiği görülüyor.

SGK, sağlık, tüketici ve banka promosyonu: 10. Daire

Yeni iş bölümünde 10. Daire; ağırlıklı olarak şu alanlarda temyizleri çözümlüyor:

Sağlık mevzuatı ve sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıkları

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası (idari para cezaları ve SUT dahil)

Banka promosyonu işlemleri

Tüketicinin korunması (idari para cezaları ve yaptırımlar)

Silah ve bıçak mevzuatı

Gümrük müşavirleriyle ilgili bazı işlemler

5233 sayılı Kanun (terör zararlarının karşılanması) ve diğer kalan alanlar

Ürün güvenliği, finansal piyasalar, telekom ve enerji: 13. Daire'nin kapsamı genişledi

Yeni iş bölümünde 13. Daire; kamu ihaleleri, rekabet ve enerji başta olmak üzere, piyasa düzenleme dosyalarının ana adresi olmayı sürdürüyor.

Öne çıkan başlıklar:

Kamu İhale Kanunu/Kamu İhale Sözleşmeleri ve diğer ihale uyuşmazlıkları

Rekabet ve özelleştirme

Enerji piyasaları (elektrik, doğal gaz, petrol, LPG) ve YİD/Yap-İşlet modelleri

BTK/elektronik haberleşme ve internet mevzuatı (5651)

Bankacılık, ödeme sistemleri, elektronik para, sermaye piyasası ve sigortacılık/bireysel emeklilik

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı (ürün güvenliği ekseninde kapsamın genişlediği anlaşılıyor)

Özel güvenlik gibi çeşitli düzenleyici alanlar

Bu çerçeve, bazı teknik-regülasyon dosyalarının daha konsolide biçimde 13. Daire'ye yönlendirildiğini gösteriyor.

Vergi davalarında 9. Daire'nin temyiz havuzu genişledi

9. Daire; gelir/kurumlar/KDV (ithal KDV hariç) temyizlerinde görevli olmaya devam ederken, yeni iş bölümünde bazı Bölge İdare Mahkemeleri listesine ilaveler yapıldığı görülüyor. Bu güncelleme, vergi temyizlerinin dairelere dağılımında "coğrafi havuz" mantığıyla revizyon yapıldığına işaret ediyor.

Vatandaş ve avukatlar için pratik rehber: "Dosyam hangi daireye gider?"

Plan, ruhsat, imar durumu, kamulaştırma ---çoğunlukla 6. Daire

Mühürleme, yıkım, durdurma, imara aykırılıktan para cezası ve tahsil ------- çoğunlukla 4. Daire

İçişleri personeli (emniyet/jandarma/sahil güvenlik) atama-disiplin-parasal hak-adaylık ----- 2. Daire

Cumhurbaşkanlığı/Adalet personeli ve genel personel-emeklilik-harcırah-kamu konutu ------ 12. Daire

SGK/GSS, sağlık, tüketici, banka promosyonu ------> 10. Daire

Kamu ihaleleri, rekabet, enerji, telekom, finansal piyasalar, ürün güvenliği ----- 13. Daire

Gelir/kurumlar/KDV temyizleri (BİM dağılımına göre) ------ 9. Daire

En çok hangi dava türleri etkilenecek?

Yeni iş bölümü en çok şu alanlarda etkili olacak:

1---İmar yaptırımları:

Yıkım ve para cezası davalarının 4. Daire'ye kaydırılması nedeniyle temyiz merci değişti.

2--- Ürün güvenliği ve finansal düzenlemeler:

Teknik düzenleme, bankacılık ve sermaye piyasasına ilişkin uyuşmazlıklar 13. Daire'de yoğunlaşacak.

3--- Kamu personel davaları:

Görevde yükselme, adaylık süreci ve uzaklaştırma işlemlerine ilişkin davalarda görevli daire ayrımı daha net hale geldi.

4---- SGK ve sağlık uyuşmazlıkları:

Emeklilik dışındaki sosyal güvenlik ve sağlık temelli davalar 10. Daire'de toplanıyor.

İşte 25 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Başkanlık Kurulundan:

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULU KARARI

Karar No: 2026/6

18/12/2020 TARİH VE 2020/62 SAYILI DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞBÖLÜMÜ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Danıştay Başkanlık Kurulu 24/02/2026 tarihinde, saat 15:00'te toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 tarih ve K:2020/62 sayılı kararıyla kabul edilen Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararında; aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verildi.



ORTAK HÜKÜMLER

(1) İş bölümüne ilişkin bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın karar düzeltme dosyaları dahil listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir.

(2) Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı izleyen aybaşından itibaren uygulanmaya başlanır.

İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

İkinci Daire

a) İçişleri Bakanlığı ile bu Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki göreve alma (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dahil), adaylık statüsü ve süreci, atama, nakil (muvafakat işlemleri dahil), disiplin, sicil, performans, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme, parasal hak, görevden uzaklaştırma ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini memurluk sırasında kaybetme nedeniyle göreve son verme işlemleri ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlıklarına hangi statüde olursa olsun personel yetiştiren eğitim kurum ve kuruluşlarında verilen her türlü eğitim ve

öğretime ilişkin işlemlerden, (giriş ve kayıt, ilişik kesme, disiplin işlemleri ve cezaları dahil, müfredat ve yükseköğretim mevzuatına tabi görev yapan öğretim elemanlarına ilişkin işlemler hariç.)

c) Aile hekimliğine ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dahil),

ç) Yükseköğretim kurumlan öğretim elemanları hariç olmak üzere; kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan doğan, Danıştay Beşinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Dördüncü Daire

a) Çevre (proje süreci dahil), iklim, boğaziçi, kültür ve tabiat varlıkları, gecekondu, kıyı ve turizm mevzuatının uygulanmasından,

b) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile buna ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,

c) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,

ç) İmar mevzuatının uygulanmasından doğan hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına dayanan deprem, heyelan ve diğer tabii afetler sonucu ortaya çıkan zararların tazmini isteminden,

d) Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemlerden,

e) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki işyerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile mülga 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanundan kaynaklanan işlemler dahil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim, harç dışında) uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler (faaliyetin yürütümü için gereken izin, onay, yetki, yeterlilik ve benzeri belgeler dahil), işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin çalışma gün ve saatleri, denetimi, tahliyesi, faaliyetten men'i, geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,

f) Mülga 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

g) Mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunundan,

ğ)6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

h) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

ı) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan,

i) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,

j) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan,

k) Arazi toplulaştırması ve toprak edinme mevzuatından (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi dahil),

l) Tarımsal teşvik mevzuatından,

m) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunundan,

n) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunundan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Altıncı Daire

a) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

b) İmar mevzuatından doğan ve Dördüncü Dairenin görevleri dışında kalan işlerden, kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Dokuzuncu Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun Bölge İdare Mahkemelerinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

b) Damga vergisine, emlak vergisine, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

Onuncu Daire

a) Sınır mevzuatından,

b) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,

c) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından, ç) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,

d) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği dahil),

e) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,

f) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dahil),

g) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,

ğ) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden,

h) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklardan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onikinci Daire

a) Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil (muvafakat işlemleri dahil), görevde yükselme ve unvan değişikliği, sicil, performans, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme işlemlerinden,

b) Kamu görevlilerinin göreve alınması, (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dahil) kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlemlerden,

c) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dahil) işlemlerden,

ç) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,

d) Görevden uzaklaştırma işlemlerinden,

e) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından

herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden Danıştay İkinci ve Beşinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C ve 4/D maddeleri kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dahil) işlemlerden,

g) Kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,

ğ) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan (Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar dahil),

h) Kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardımlarından, ı) Kamu kurum ve kuruluşları yardımlaşma sandıklarına ilişkin mevzuattan,

i) Kamu konutları ve harcırah mevzuatından,

j) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,

k) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan,

l) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan, kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler,

Onüçüncü Daire

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,

b) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,

c) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

ç) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan

d) 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında

Kanun ile 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

e) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundan,

f) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunundan,

g) 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden,

ğ) 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun (Telsiz Kanunu), 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunundan,

h) 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunundan,

ı) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,

i) Mülga 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,

j) Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundan,

k) 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunundan,

l) 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanundan,

m) 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

n) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

o) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan,

ö) Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunundan,

p) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden,

r) 4634 sayılı Şeker Kanunundan,

s) 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,

ş) 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanundan.

t) 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunundan,

u) Mülga 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunundan,

ü) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan,

kaynaklanan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.