500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu

2024 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre Türkiye'de kişi başı hekime müracaat sayısı 12,2'ye yükseldi. 35 ülkenin karşılaştırıldığı listede Türkiye, Güney Kore'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

25 Şubat 2026 09:15
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni, Türkiye'de sağlık hizmetlerine başvurunun tarihi seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Toplam hekime müracaat sayısı 1 milyar 47 milyon 877 bin 901 olarak kaydedilirken, kişi başı başvuru sayısı 12,2 oldu. Uluslararası karşılaştırmada Türkiye, Güney Kore'nin ardından dünya ikincisi konumuna yükseldi

1 Milyar 47 Milyon Başvuru: Artış Devam Ediyor

2024 yılında toplam hekime müracaat sayısı 1.047.877.901 olarak gerçekleşti. Bu başvuruların:

  • 449,5 milyonu aile hekimliğinde,
  • 580,6 milyonu hastanelerde,
  • 13,3 milyonu özel tıp merkezlerinde yapıldı.

Hastanelerdeki 580,6 milyon başvurunun 466 milyonu Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 48,2 milyonu üniversite hastanelerinde, 66,2 milyonu ise özel hastanelerde gerçekleşti.

Toplam başvuruların yüzde 43,3'ü birinci basamakta, yüzde 56,7'si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapıldı. Kişi başı toplam müracaat sayısı 12,2 olarak hesaplandı.

Bu oran, Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık iki katı seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası Karşılaştırma: İlk Dört Ülke

Yıllıkta yer alan 35 ülkelik karşılaştırmaya göre:

  • 1'inci sırada Güney Kore (18 başvuru),
  • 2'nci sırada Türkiye (12,2 başvuru),
  • 3'üncü sırada Japonya,
  • 4'üncü sırada Macaristan yer aldı.

Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başı başvuru ortalaması yaklaşık 6,3 düzeyinde bulunuyor. Türkiye'nin 12,2'lik seviyesi, OECD ortalamasının da belirgin biçimde üzerinde.

Bebek ve Anne Ölüm Oranlarında Gerileme

2024 yılında bebek ölüm hızı (1.000 canlı doğumda) 8,9 olarak kaydedildi. Neonatal ölüm hızı 5,6, beş yaş altı ölüm hızı 10,9 oldu.

Anne ölüm oranı ise 100 bin canlı doğumda 11,5'e gerileyerek önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi.

Bölgesel dağılımda bebek ölüm hızının en düşük olduğu bölge Doğu Karadeniz, en yüksek olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu olarak açıklandı.

Sezaryen Oranı %61,2'ye Çıktı

Hastanede gerçekleşen doğumların toplam canlı doğumlar içindeki oranı yüzde 99,4 oldu.

Sezaryen oranı yüzde 61,2, primer sezaryen oranı yüzde 32,2 olarak kaydedildi. Antenatal bakım (en az bir izlem) kapsamı ise yüzde 99,6 seviyesine ulaştı.

Bu veriler, doğumların neredeyse tamamının sağlık kuruluşlarında gerçekleştiğini gösteriyor.

268 Bin Hastane Yatağı, 49 Bin Yoğun Bakım Yatağı

Türkiye genelinde aktif hastane sayısı 1.562 oldu. Bunun 941'i Sağlık Bakanlığı, 69'u üniversite, 552'si özel hastane olarak kaydedildi.

Toplam hastane yatağı sayısı 268.359'a yükselirken, yoğun bakım yatak sayısı 49.010'a ulaştı.

Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 32.760, çocuk yoğun bakım yatak sayısı 2.592, yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı ise 13.658 olarak açıklandı.

Nitelikli yatak oranı genel toplamda yüzde 83,4 olurken, özel hastanelerde bu oran yüzde 96,8'e çıktı.

221 Bin Hekim, 1,4 Milyon Sağlık Personeli

Toplam hekim sayısı 2024 yılında yüzde 8,3 artarak 221.133'e yükseldi.

100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 258'e çıktı. 100 bin kişiye düşen toplam diş hekimi sayısı ise 59 oldu.

Toplam sağlık personeli sayısı 1.436.686 olarak kaydedildi. Sağlık personelinin yüzde 57,4'ü kadın, yüzde 42,6'sı erkeklerden oluştu.

2,6 Milyar Kutu İlaç, 15 Bin Organ Nakli

2024 yılında 2,6 milyar kutu ilaç satıldı. Yerli ilaçların satış değerindeki payı yüzde 57,6 olarak hesaplandı. Geri ödeme kapsamındaki ilaçların satış değeri payı ise yüzde 88,8 oldu.

Aynı yıl 15.545 organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Bunların 3.468'i böbrek, 1.731'i karaciğer, 4.133'ü kornea, 6.148'i kemik iliği nakli olarak kaydedildi.

2024 Sağlık İstatistikleri Yıllığı için tıklayın.

