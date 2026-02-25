Meksika Devlet Başkanı:Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, hayatın normale dönmesi için güvenlik güçlerinin var gücüyle çalıştığını söyledi.

Sheinbaum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Guadalajara kentinin güvenliğine değinerek, "Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok" ifadesini kullandı.

Ülke genelinde güvenlik anlamında hiçbir riskin bulunmadığını vurgulayan Sheinbaum, "(El Mencho) bilindiği üzere önemli bir figür olduğu için pazar günü bu durum yaşandı, dün ise olaylar oldukça daha azdı. Bugün tüm faaliyetlerin tamamen normale dönmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından Guadalajara kentinin çeşitli noktalarında şiddet olayları yaşanmış, halk korkuyla evlerine kapanmıştı.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.