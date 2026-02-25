500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Isparta'da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 10:33, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 10:43
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Isparta'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 2 bin 889 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Bu hafta, Uşak'ta 2 bin 558, Isparta'da 2 bin 889, Burdur'da 2 bin 206, Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.

