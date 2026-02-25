500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek: Mutancana

Edirne saray mutfağının bugüne ulaşan lezzetlerinden mutancana, yörede sevilerek tüketiliyor. Tatlı, mayhoş ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle beğeni toplayan bu yemek, kuzu eti, kuru meyveler, bal, tarçın, sarımsak ve arpacık soğanıyla hazırlanıyor. Böylece damaklarda unutulmaz bir iz bırakan lezzet ortaya çıkıyor. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in "en sevdiği yemek" olarak rivayet edilen mutancana, Edirne saray mutfağını yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Tatlı, mayhoş ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle beğeni toplayan bu yemek, kuzu eti, kuru meyveler, bal, tarçın, sarımsak ve arpacık soğanıyla hazırlanıyor.

Böylece damaklarda unutulmaz bir iz bırakan lezzet ortaya çıkıyor.

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in "en sevdiği yemek" olarak rivayet edilen mutancana, Edirne saray mutfağını yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

Yemeğin hazırlanışını anlatan şef Hasan Çetin, mutancananın 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren yapılan Trakya yöresine ait bir lezzet olduğunu söyledi.

Mutancananın o dönemlerde lezzetiyle saray mutfağı yemekleri arasına dahil edildiğini belirten Çetin, "Mutancana, Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün mutancana yapılırken çeşitliliğe de gidilmiştir. Aslında kuzuyla yapılırken dana ve tavuk etleriyle yapılan çeşitleri de sevilerek tüketilmektedir." diye konuştu.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de verimli Edirne topraklarına Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin bereket taşıdığını dile getirdi.

Osmanlı başkenti Edirne'deki saray mutfağının kentteki yemek çeşitliliğini de etkilediğini ifade eden Soytürk, mutancananın da bu yemeklerden biri olduğunu belirtti.

Soytürk, mutancananın bir kültürün, tarladan çıkan ürünün ve dost meclislerinde paylaşılan lezzetin adı olduğunu kaydetti.

Mutancana İçin Malzemeler (4-6 kişilik)

500 gram kuzu eti (isteğe bağlı dana eti kullanılabilir)

1 avuç badem

5-6 adet kuru incir

5-6 adet kuru kayısı

1 avuç kuru üzüm

3-4 adet kuru mürdüm eriği

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

6-7 arpacık soğan (kıska)

2 diş sarımsak

Tuz

Tereyağı

Mutancana Yapılışı

Arpacık soğan ve sarımsak doğranıp tereyağında pembeleşene kadar kavrulur.

Kuşbaşı doğranmış et eklenir, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Et suyu ilave edilir, ardından arpacık soğanı eklenir.

Etler yumuşamaya başlayınca incir, kayısı, üzüm, erik ve badem katılır.

Tarçın, tuz ve bal eklenir.

Kısık ateşte tüm malzemeler özleşene kadar pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.

