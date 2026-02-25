TÜBA ödülleri için başvurular başladı

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
'Kilometre oyununa' PTT freni: 16 milyon kez sorgulandı
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜBA ödülleri için başvurular başladı

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) ödül programları için 27 Mart'a kadar başvuru alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 10:41, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 10:42
Yazdır
TÜBA ödülleri için başvurular başladı

TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP 2026 yılı ödül programları için başvuru süreci başladı.

Ödül programlarına yönelik son başvuru tarihi 27 Mart olarak belirlendi.

Ödüllerin, Türkiye'nin bilimsel gelişiminin pusulası olduğunu ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç titizlikle yürütüldü, ödül jürileri detaylı değerlendirildi, liyakat esası temel ilke.TÜBA-GEBİP ödüllerinde genç akademisyenlerin yenilikçi projeleri 3 yıl süresince destekleniyor. TÜBA yalnızca bireysel başarıları onurlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin ve dolayısıyla dünyanın bilim insanı kaynağına uzun vadeli katkı sunuyor."

Ödül ve destekler

Akademi tarafından 25 yıl önce başlatılan TÜBA-GEBİP ödülleri, Türkiye'nin genç bilim insanlarını araştırmalarında teşvik etmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 20 yıldır verilen TÜBA-TESEP ödülleri de bilim dilinin doğru kullanımını esas alan nitelikli telif eserleri takdir ediyor.

TÜBA, 2025'te vefat eden ve dünyada "Yüzyılın Beyin Cerrahı" olarak anılan M. Gazi Yaşargil anısına 2026 yılından itibaren "Gazi Yaşargil Sinir Bilim Özel Ödülleri"ni de başlatma kararı aldı. "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında verilecek bu özel ödüle, ilgili bilim disiplinindeki genç Türk bilim insanları başvurabilecek. Ödül, diğer ödüllerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende sahibine tevcih edilecek.

TÜBA-GEBİP programı kapsamında bu yıl eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları ile fark yaratan bir bilim insanına "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Eczacılık GEBİP Özel Ödülü" verilecek.

TESEP programı kapsamında da Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Mehmet Genç ve Prof. Dr. Kemal Karpat adına "özel ödül" takdim edilecek.

TÜBA-GEBİP ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 250 bin lira, ayrıca her yıl tez aşamasındaki lisansüstü çalışmalarında kullanılmak üzere 50 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için de 40 bin liraya kadar ilave mali destek ve TÜBA üyelerince bilimsel danışmanlık desteği sağlanıyor. İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda bir kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği de verilecek.

TESEP kapsamında da telif eserler için 150 bin lira ve Jüri Özel Ödülü için 100 bin lira ödül takdim edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber