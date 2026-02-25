Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demir yolu geliyor!
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
MEB yönetici yetiştirme programı duyurusu yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildir
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
Yüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndü
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı: Beklentiler düşüşte
Ana sayfaHaberler Yaşam

65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı

Türkiye'de 65 yaş üstü evlilik sayısı ilk kez 9 bini geçti. Yaşlılıkta evlenenlerin büyük çoğunluğunu erkekler oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 11:45, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 11:39
Yazdır
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre ülkede 2025'te 552 bin 237 çift dünyaevine girdi. 65 yaş üstü evlenen kişilerin sayısı da dikkati çekti.

Bu kapsamda verilerin yer aldığı 2001'de 65 yaş üstü evlenenlerin sayısı 5 bin 666 iken 2001-2020 döneminde ortalama 5 bin 942 olarak kayıtlara geçti.

Sonraki yıllarda 65 yaş üstünde evlenenlerin sayısında düzenli artış görüldü. Bu kapsamda 2021'de 7 bin 237, 2022'de 7 bin 993, 2023'te 8 bin 228 ve 2024'te 8 bin 536 kişi evlendi.

Eşlerden 742'sinin ilk evliliği

"İkinci baharı"nda evlenenlerin sayısı geçen yıl 2001'den bu yana ilk kez 9 bini aşarak 9 bin 223 oldu.

Bunların 7 bin 204'ünü yani yüzde 78,1'ini erkeklerin, 2 bin 19'unu yani yüzde 21,9'unu kadınların oluşturduğu görüldü.

Bu kişilerin eşlerinin önceki medeni durumuna bakıldığında, 742'sinin hiç evlenmediği belirlendi. Eşlerin 1540'ının önceki eşinin hayatını kaybettiği, 5 bin 178'inin ise önceki eşinden boşandığı belirlendi. 1763'ünün ise önceki medeni durumu bilinmiyor.

Evlenenlerin yaklaşık üçte biri 5 büyükşehirde

Söz konusu yaş grubunda evlenenlerin illere göre dağılımları incelendiğinde, geçen yıl ilk sırada 1091 ile İstanbul'un geldiği görüldü.

Megakenti 659 ile İzmir, 603 ile Ankara, 384 ile Antalya ve 303 ile Bursa izledi. Böylece 5 büyükşehirde evlenen 65 yaş üstü kişilerin sayısının toplam evlenenlerin yaklaşık üçte birini oluşturduğu tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber