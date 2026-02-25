Çanakkale'de yol çöktü, dev çukur oluştu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 12:00, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 12:01
İlçeye bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Altında su gider hattı bulunan yolda, 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.
Yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacak.