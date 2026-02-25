Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Çanakkale'de yol çöktü, dev çukur oluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 12:00, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 12:01
Çanakkale'de yol çöktü, dev çukur oluştu

İlçeye bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Altında su gider hattı bulunan yolda, 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.

Yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacak.

