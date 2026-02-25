Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi

Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, 500 bin konut projesinden sonra yaptıkları araştırmalarda başka partilere oy veren yüzde 6.1'lik kesimin AK Parti'ye yöneldiğini söyledi.

Haber Giriş : 25 Şubat 2026 12:12, Son Güncellama : 25 Şubat 2026 12:16
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi

Türkiye son çeyrek asırda sayısız mega proje ile heyecanlandı. Birçoğu kısa sürede insan hayatına dokunacak şekilde hayata geçen bu projelere geçtiğimiz aylarda biri daha eklendi.

Ev Sahibi Türkiye sloganı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi için düğmeye basıldı.

500 BİN KONUT PROJESİNİN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapacak proje kapsamında 500 bin konut inşa edilecek.

Başvuruları tamamlanan projede kuralar il il çekilmeye başlanırken bu tarihi projenin seçmen davranışlarına etkisi merak konusuydu.

Habertürk'te Faruk Aksoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk olan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman konuya ilişkin yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıkladı.

BAŞKA PARTİLERE OY VEREN YÜZDE 6.1 AK PARTİ'YE YÖNELDİ

Kamuoyunda 'son seçimi bilen anketçi' olarak tanınan Duman, projenin seçmeni AK Parti'ye yönelttiğini söyledi. Duman şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla ilgili özellikle bu 500 bin konutla ilgili AK Parti'ye oy verme eğiliminizi nasıl etkiler? diye bir sorumuz olmuştu.

AK Parti dışında bir partiye oy veriyordum. 500 bin konut projesi sonrasında AK Parti'ye oy verme eğilimim var diyenler yaklaşık yüzde 6.1.

Siz eğer topluma bir umut vaat edebiliyorsanız, emekliler noktasında, ekonomi noktasında, adalet noktasında bir umut vaat edebiliyorsanız, seçmen sizin tarafınıza yanaşacaktır."

