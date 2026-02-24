Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
PTT'nin Geleceği Masada: Yücel Kazancıoğlu'ndan KİT ve Kadro Çağrısı

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, PTT AŞ'nin yeniden KİT statüsüne alınması, çalışan haklarının güçlendirilmesi ve taşeron sistemine son verilmesi çağrısında bulundu.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 15:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 13:59
PTT'nin Geleceği Masada: Yücel Kazancıoğlu'ndan KİT ve Kadro Çağrısı

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, Türkiye'nin en köklü kurumlarından PTT AŞ'nin kurumsal yapısı, çalışanların özlük hakları ve kamu hizmeti sorumluluğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

PTT AŞ'nin stratejik bir kamu kurumu olduğuna dikkat çeken Kazancıoğlu, özellikle 399 sayılı KHK'ye tabi personelin durumuna vurgu yaptı. Bu kapsamdaki çalışanların özlük hakları korunarak diğer kamu kurumlarına geçişinin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Kazancıoğlu, personelin kendi iradesi dışında İdari Hizmet Sözleşmesi'ne (İHS) zorlanmasının hukuk devleti ve kamu vicdanı ile bağdaşmadığını ifade etti.

"İHS'li personele kadro verilmeli"

PTT AŞ bünyesinde görev yapan İHS'li personel için güvenceli istihdam talep eden Kazancıoğlu, birçok kamu kurumunda sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini hatırlatarak, PTT çalışanlarının bu haktan mahrum bırakılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Aynı kamu hizmetini yürüten personel arasında ayrım yapılamayacağını vurguladı.

Taşeron sistemine karşı net mesaj

Kazancıoğlu, PTT AŞ'de taşeronlaşmaya karşı olduklarını belirterek, kamusal hizmetin sürekliliğinin ancak güvenceli ve nitelikli personelle sağlanabileceğini kaydetti. Hizmet yükünün taşeron sistemiyle değil, asli kadrolarla karşılanması gerektiğini ifade eden Kazancıoğlu, kuruma yeni personel alımı yapılması çağrısında bulundu.

6475 sayılı Kanun sonrası süreç

PTT'nin 2013 yılında yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Kanunu ile anonim şirket statüsüne geçirildiğini hatırlatan Kazancıoğlu, bu dönüşümün ardından kurumun kamu hizmeti niteliği, çalışan hakları ve mali sürdürülebilirliği açısından çeşitli sorunların ortaya çıktığını dile getirdi.

2026 yılı itibarıyla uygulamaya alınan yeni yapılandırma sürecinin ise belirsizlik taşıdığını belirten Kazancıoğlu, posta ve haberleşme hizmetlerinin ekonomik ve toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

"PTT yeniden KİT statüsüne alınmalı"

Kazancıoğlu, PTT AŞ'nin kar odaklı değil kamu yararını esas alan bir anlayışla yapılandırılması gerektiğini belirterek şu önerileri sıraladı:

PTT AŞ'nin Varlık Fonu'ndan çıkarılarak genel bütçeden pay alan KİT statüsüne alınması,

Posta ve haberleşme hizmetlerinin kamu hizmeti sorumluluğu çerçevesinde yürütülmesi,

Çalışan haklarının güçlendirilmesi ve istihdamda tek sözleşme ile iş güvencesinin esas alınması,

Mali yapının kamu kaynaklarıyla desteklenmesi,

Teknolojik yatırımlar ve dijital dönüşüm projeleriyle hizmet kalitesinin artırılması.

PTT'nin devlet ile vatandaş arasında en eski ve güvenilir bağlardan biri olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, kurumun sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hem çalışanların haklarının korunması hem de kamu hizmetinin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

