Prostat kanserinde şaşırtan bulgular: Mikroplastik izleri

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, prostat kanseri teşhisi konulan erkeklerin yüzde 90'ında mikroplastik parçacıklar bulunduğu açıklandı. Kanserli dokularda plastik oranının sağlıklı dokudan çok daha yüksek olduğu bildirildi.

ABD'de NYU Langone Health bünyesinde yürütülen araştırmada, prostat kanseri ameliyatı geçiren hastalardan alınan doku örnekleri incelendi.

Araştırmacıların, tümör örneklerinin yüzde 90'ında mikroplastik tespit ettiği aktarıldı. İyi huylu prostat dokularında ise bu oranın yüzde 70 olduğu belirtildi.

Kanserli dokularda plastik yoğunluğunun daha fazla olduğu kaydedildi.

Kanserli dokuda plastik oranı daha yüksek

Çalışmada incelenen örneklerde, tümörlü dokularda gram başına ortalama 40 mikrogram plastik bulunduğu, sağlıklı dokuda ise bu miktarın yaklaşık 16 mikrogram olduğu bildirildi.

Bu farkın dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Stacy Loeb'in, "Pilot çalışmamız, mikroplastik maruziyetinin prostat kanseri için bir risk faktörü olabileceğine dair önemli kanıtlar sunuyor" dediği aktarıldı.

Araştırmanın, prostat tümörlerinde mikroplastik seviyesini doğrudan ölçen ve kanserli dokuyla karşılaştıran ilk Batı merkezli çalışma olduğu belirtildi.

Mikroplastikler vücuda nasıl giriyor?

Plastiklerin; gıda ambalajları, kozmetik ürünler ve günlük kullanılan birçok malzemede yer aldığı ifade edildi.

Isı, sürtünme ve kimyasal işlemlerle parçalanan plastiklerin mikroskobik boyutlara ulaştığı, bu parçacıkların yiyecek, hava veya cilt yoluyla vücuda girebildiği aktarıldı.

Daha önce mikroplastiklerin birçok organda ve hatta plasentada tespit edildiği belirtilirken, insan sağlığı üzerindeki etkilerinin hala tam olarak bilinmediği vurgulandı.

İltihaplanma şüphesi

Araştırma ekibinin, mikroplastiklerin prostat dokusunda uzun süreli bağışıklık tepkisini tetikleyebileceği ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Uzun süreli iltihaplanmanın hücre hasarına ve genetik değişikliklere yol açarak kanser riskini artırabileceği ifade edildi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Vittorio Albergamo'nun, bulguların çevrede yaygın olan plastiklere karşı daha sıkı düzenlemelerin gerekliliğine işaret ettiğini söylediği aktarıldı.

Araştırmanın küçük bir hasta grubuyla yapıldığı ve sonuçların doğrulanması için daha geniş çaplı çalışmalar gerektiği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, ABD'de her sekiz erkekten birinin yaşamı boyunca prostat kanseri teşhisi aldığı bildirildi.

Çalışmanın ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklendiği aktarıldı.



