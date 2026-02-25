Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye-Güney Kore 9. Dönem KEK Toplantısı protokolü imzalandı

Türkiye-Güney Kore 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı protokolü Seul'de imza altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 15:00, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 15:00
Türkiye-Güney Kore 9. Dönem KEK Toplantısı protokolü imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Güney Kore 9. Dönem KEK Toplantısı'na katılmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e ziyaret gerçekleştirdi.

Toplantının eş başkanlığını da yürüten Bayraktar, Seul'deki temasları çerçevesinde kendisi ile birlikte eş başkanlığı yürüten Güney Kore Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen törenle Türkiye-Güney Kore 9. Dönem KEK Toplantısı protokolü de imza altına alındı.

Öte yandan, Bakan Bayraktar, Güney Kore'nin önde gelen enerji ve maden şirketleri ile sanayi kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji vizyonu hakkında bilgi verdi, nükleer enerji hedeflerini anlattı.

Nükleer enerjinin yabancı şirketlerle işbirliği yapılabilecek önemli bir potansiyel alan olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer güç üretim kapasitesine ulaşmak gibi oldukça iddialı bir hedefi bulunuyor. Şu anda Türkiye'de 4 reaktör inşa ediyoruz. Büyüyen bir pazarız, talebimiz sürekli artıyor. Mevcut inşaat bir Rus şirketi tarafından yürütülüyor ancak nükleer vizyonumuz kapsamında yeni reaktörler için Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) ile oldukça yakın ve yoğun görüşmeler içerisindeyiz. Aynı zamanda küçük modüler reaktörler (SMR) ile de yakından ilgileniyoruz. İnanıyorum ki SMR'lerin enerji dönüşümümüzdeki rolüne dair sizinle de ayrı bir toplantı yapacağız."

Bakan Bayraktar, "Türk şirketleri ile Türkiye ve Kore, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'da işbirliği yapabilir. Böylece farklı ülkeler ve bölgelerde ortak hareket etmek için güçlerimizi birleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Güney Kore arasında işbirliği imkanları ele alındı

Bayraktar, Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan ile de bir araya geldi.

Türkiye-Güney Kore enerji ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik mevcut iş birliklerini ve yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade eden Bayraktar, "Özellikle enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısı konularında atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Enerji arz güvenliğini güçlendirecek tedarik çeşitliliği ve üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek iş birlikleri başta olmak üzere, iki ülkenin tecrübesini sahaya yansıtacak bir çalışma gündeminde mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile görüşmesinde ise nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki vizyonlarını ele aldıklarını bildirdi.

2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda nükleer enerjiyi enerji arz güvenliğinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırdıklarını belirten Bayraktar, "Nükleer teknolojilerde teknik işbirliği, mühendislik kapasitesi ve yerli sanayi katkısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller alanında iki ülkenin birbirini tamamlayan kapasitesini güçlendirecek somut işbirliği seçeneklerini görüştük." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Seul'deki temasları çerçevesinde KEPCO Üst Yöneticisi (CEO) Kim Dong-cheol ile de görüştü.

