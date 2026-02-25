Öğrenci velisinden kadın öğretmen ve okul müdürüne saldırı girişimi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Empati İlkokulu'nda okul müdürü ve kadın öğretmene saldırı girişiminde bulunuldu. İddiaya göre, sabah saatlerinde kadın sınıf öğretmeni, okula gelen veli tarafından öğrencilerin gözü önünde tehdit edildi. Daha sonra okuldan ayrılan veli, yanındaki başka şahıslarla birlikte bir süre sonra tekrar okula gelerek kadın öğretmen ve okul müdürü ile tartıştı. Veli ve yanındaki şahısların, kadın öğretmen ve okul müdürüne sözlü tacizde bulunduğu, fiziki saldırı girişiminin ise araya girenler tarafından son anda önlendiği belirtildi.

Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olurken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.