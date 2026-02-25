Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni YÖK taslağına göre, Temmuz 2022'den sonra ilişiği kesilen öğrencilere geri dönüş hakkı tanınıyor. Taslakta tıp, gastronomi ve veterinerlik gibi uygulamalı bölümler için özel kolaylıklar yer alırken, başarısız dersi olanlara da iki ek sınav hakkı verilmesi öngörülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 15:57, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 16:02
AK Parti Meclis Grubu'nun hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede sona yaklaşıldı.

Çalışmada, Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin. 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi gündemde.

NTV'nin haberine göre; affın kapsamı ve ayrıntıları ile ilgili son karar henüz verilmedi.

Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor.

UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAYAMAYAN YA DA YARIM BIRAKAN KAPSAMDA

Özellikle uygulamalı eğitim olan bölümlere yönelik mezuniyeti kolaylaştırıcı adımlar üzerinde duruluyor.

Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek.

Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek.

AKADEMİDE YAŞ HADDİ YÜKSELİYOR MU?

Taslakta yükseköğretim geneline dair başka maddeler de var. Öğretim üyelerinin halihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde duruluyor.

DİSİPLİN CEZALARI AĞIRLAŞACAK MI?

Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da yolda.

Bu öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma verilmesi öngörülüyor.

Başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım düşünülüyor.

Bu kişilerin ünvanlarının geri alınması ve meslekten çıkartılmaları gündemde.

