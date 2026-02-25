Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de bir okulda çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Arnavutköy'de bir okulda 23 Şubat'ta çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

Ne olmuştu?



El Kaide ve IŞİD bağlantıları iddiasıyla yargılanıp tahliye edilen selefi lider Halis Bayancuk'un cemaati, İstanbul'da bir ortaokulda çocuklara yemin okutmuştu.

Öğrencilere okutulan yeminde şu ifadeler yer alıyordu:

"Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır."

Görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşılmıştı.