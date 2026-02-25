THK'da kayyum heyeti değişti
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Türk Hava Kurumu'nda (THK) kayyum değişikliği yapıldı. Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ünal atandı.
Heyet üyeleri Dr. Mustafa Cihad Feslihan ve Prof. Dr. Ali Akyıldız'ın yerine ise Yükseöğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Av. Kaan Şahinalp, THK Kayyum Heyeti üyeliği görevlerini sürdüreceği belirtildi.
Mahkeme kararıyla yapılan bu değişiklikle birlikte, THK'da kayyum yönetiminde yeni dönem başlamış oldu.