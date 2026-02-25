Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Memişoğlu, otizm tarama programı kapsamında 2025 yılında 220 bin çocuğa tarama yapıldığını, 8 bin 362 çocuğun riskli göründüğünü, bunların 1000'e yakınının çocuk psikiyatristince tedavi edilmeye başlandığını bildirdi.

Türkiye'nin sağlık kapasitesinin ulaşılabilirlik anlamında dünyaya örnek olduğunu belirten Memişoğlu, "Hatta 'fazla ulaşılabilir' diye tartışılan bir sağlık sistemimiz var. Bu, çocuk psikiyatristinde de böyle. Kamu hastanelerinde 2025'te 1 milyon 910 bin çocuk psikiyatrisi kapasitemiz var. Randevu ile ilgili problem varmış gibi söyleniyorsa bizim aile hekimlerimizden burada açtığımız kapasite 160 bin. Aile hekimlerinin kapasitesi 73 bin. Aile hekimlerine gidildiği zaman hekim istediği zaman istediği çocuk psikiyatristinden randevu alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine dikkati çeken Memişoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile konuştuk. Bütün sağlıklı hayat merkezlerimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili bir binada bir sosyolojik alan, birim oluşturuyoruz. Böylece sağlıklı hayat merkezlerimiz aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal açıdan aileleri destekleyeceği bir birim oluşuyor şimdi." diye konuştu.

Bu merkezlerde verilen hizmetleri paylaşan Memişoğlu, "2025 yılında sadece sağlıklı hayat merkezlerimizde 278 bin psikolog, 106 bin sosyal çalışmacı, 192 bin çocuk gelişimi hizmeti vermişiz. Bunların doluluk kapasitesi yüzde 20. Biz 5 kat daha burada hizmet verebiliriz ama bunları maalesef belki de tanıtamıyoruz veya proaktif olarak ailelere bunu daha çok anlatamıyoruz." dedi.

"Bizim amacımız çocukları ayakta ailesiyle beraber tedavi etmek"

"Çocuklarda tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla ilgili okullarda özellikle 12-18 yaş grubunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tarama ve danışmanlık hizmetleri planlamaya çalışıyoruz." diyen Memişoğlu, Kovid-19'dan sonra özellikle davranışsal sorunları 12-18 yaş grubunda daha büyük risk oluşturmaya başladığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bu konuda açık cezaevinde olanlarla da normal bir okul ve lise tarama programlarıyla MEB ile çalışacağız. Hüküm giyen bağımlı bir kişinin infazının son bir senesine yakın içeride bir bağımlılık merkezi oluşturarak, cezaevinde hükümlüyken tedaviye başlıyoruz. İki pilot çalışma yapıyoruz, eğer verim alırsak bunları genişleteceğiz." şeklinde konuştu.

Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin (ÇEMATEM) sayısının 22 olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Maalesef toplumun ve ailelerin yaklaşımı konusunda biz halen daha bu ÇEMATEM'leri çok işler hale getirmiş değiliz. Türkiye'ye yayalım ama bugün ÇEMATEM'lerin doluluk oranlarına baktığınız zaman çoğunda yüzde 50'nin altında. Çünkü aileler bu çocukları bırakmıyor. Bizim amacımız çocukları ayakta ailesiyle beraber tedavi etmek. Çocuk bir bağımlıysa bu sadece kendisinden kaynaklanmıyor. Çevresi gibi ailesiyle de problemi olduğu net." değerlendirmelerinde bulundu.

Toplumda bağımlılık riskinin arttığını söyleyen Memişoğlu, "Bu, toplumsal dayanışmayla çözülecek. Paydaşlarımızla çok daha etkin çalışıp bunun üstesinden gelmeyi planladığımızı bilmenizi istiyorum." dedi.

Açık cezaevlerindeki suça sürüklenen çocuklarla ilgili Adalet Bakanlığı ile görüşüp tedavi yöntemleri üzerinde çalışacaklarını bildiren Memişoğlu, 15 ÇEMATEM, 18 Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM) açmayı planladıklarını söyledi.