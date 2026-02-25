Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları yurt genelinde azalacak!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

25 Şubat 2026 18:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi.

Pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde bugünden itibaren azalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

Başkentte bu sabah başlayan yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yarın sıcaklıkların azalmasıyla şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı öngörülüyor.

Bazı il merkezlerinde, 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara -3, İstanbul 2, İzmir 3, Konya -2, Kocaeli 3, Bolu -5, Samsun 1, Trabzon 4, Tokat -5, Erzurum -14, Eskişehir -2, Afyonkarahisar -7, Balıkesir 0 ve Sivas -8"

