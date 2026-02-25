Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İzmir'de dev yasa dışı bahis operasyonu: 49 tutuklama

İzmir'de, yasa dışı bahis faaliyetlerini 'finans evleri' üzerinden yürüten ve yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49'u tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "Kara para aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettikleri belirlendi.

Finans evleri ve 2 milyar TL'lik hacim

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün Menemen ilçesinde 3 ayrı adresi 'finans evi' olarak kullandığı tespit edildi. Belirlenen adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesaplarını kullanarak suç gelirlerini yönettikleri, bu paraları daha sonra kripto varlıklara dönüştürüp soğuk cüzdanlara aktardıkları deşifre edildi. İncelemeler sonucunda söz konusu hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

49 şahıs tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 20 Şubat'ta adli makamlara sevk edilen 55 şüpheliden 49'u, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

