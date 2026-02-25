Marmaray'da iftar yoğunluğuna 'ek sefer' çözümü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı nedeniyle Marmaray hattında ilave tren seferleri başlattı. İftar saatlerinde artan yolcu talebi üzerine Halkalı, Maltepe ve Pendik yönlerine yeni seferler eklendi. İşte Marmaray'ın güncel ek sefer saatleri...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 19:46, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 19:48
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada ek sefer saatleri paylaşıldı.
Ek seferler ve saatleri şöyle:
17.42 Maltepe > Halkalı
18.10 Söğütlüçeşme > Halkalı
17.42 Halkalı > Pendik
18.05 Yenikapı > Pendik