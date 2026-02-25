Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Marmaray'da iftar yoğunluğuna 'ek sefer' çözümü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı nedeniyle Marmaray hattında ilave tren seferleri başlattı. İftar saatlerinde artan yolcu talebi üzerine Halkalı, Maltepe ve Pendik yönlerine yeni seferler eklendi. İşte Marmaray'ın güncel ek sefer saatleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 19:46, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 19:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri koydu.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada ek sefer saatleri paylaşıldı.

Ek seferler ve saatleri şöyle:

17.42 Maltepe > Halkalı

18.10 Söğütlüçeşme > Halkalı

17.42 Halkalı > Pendik

18.05 Yenikapı > Pendik

