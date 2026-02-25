İş dünyasından gençler ve kadınlar için 'esnek çalışma' önerisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Akkol ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette, üretim maliyetlerindeki artış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve küresel ticarette korumacılık eğilimleri başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konular değerlendirildi.

TİSK heyetinin, işverenin görüş ve beklentilerini Yılmaz'a ilettiği ziyarette, yeni nesil çalışma modelleri için gerekli mevzuat düzenlemelerine olan ihtiyaca da değinildi.

"Değişen şartlara uyum sağlamanın ülkemizin taşıdığı potansiyeli en üst seviyede gerçekleştirmesi için de önemli"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaret dinamiklerinde yaşanan değişimin hem mevcut işlerde yeni becerilere ihtiyaç duyulmasına hem de yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu bildirdi.

Daha çevik olmanın, daha hızlı adapte olabilmenin en önemli rekabetçilik unsurlarından biri haline geldiği dünyanın, geleneksel çalışma biçimlerinin dönüşümünü de zorunlu kıldığını kaydeden Akkol, "Değişen şartlara uyum sağlamanın ülkemizin taşıdığı potansiyeli en üst seviyede gerçekleştirmesi için de önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Gençlere, kadınlara yeni çalışma imkanları sağlaması için öneriyoruz"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatının tüm sacayaklarında fayda yaratacağına gönülden inandığımız yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasının, çalışma hayatının 'İşimizin Yarını' odağında dönüşümü için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Dijital ve yeni nesil çalışma modellerinin işletmelerimizin değişen piyasa koşullarına adaptasyon kapasitelerini geliştirerek rekabet gücünü artırmalarına destek olacağı kanaatindeyiz. Aynı zamanda, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren grupların istihdama katılımının önünü açmaya da katkıları olacağını düşünüyoruz. TİSK olarak uzun yıllardır ifade ettiğimiz ve çağımızın gereklerine uyum için önem taşıdığına inandığımız yeni nesil çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunu yaptığımız görüşmelerde de dile getiriyoruz. Orta Vadeli Program'ın öncelikli hedeflerinden olan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda da ele alınan bu konuyu, gençlere, kadınlara yeni çalışma imkanları sağlaması için öneriyoruz. Yeni nesil ve dijital çalışma modellerinin ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve konu hakkında mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılarak geliştirilmesini önemli görüyoruz. Hem çalışanın hem işverenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil çalışma modellerinin mevzuatımıza kazandırılmasının tüm taraflar için fayda yaratacağına gönülden inanıyoruz."

"Bu modellerin yaygınlaştırılmasını önemli görüyoruz"

Yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasının her türlü nitelik seviyesinde iş gücü ihtiyacı ve beceri açığı sorunu için geliştirilecek politikalara da büyük katkı sağlayacağını dile getiren Özgür Burak Akkol, "Tüm bunlar göz önüne alındığında, Orta Vadeli Program'da ve YOİKK Eylem Planı'nda yer alan mevzuat değişikliğinin bir an önce hayata geçirilerek bu modellerin yaygınlaştırılmasını önemli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Dijital ve yeşil dönüşümün kaçınılmaz kıldığı yeni nesil modellerin yaygınlaştırılması konusunda bütüncül yaklaşımla kamu, işçi, işveren ortak hareket edilmesi gereğine gönülden inandıklarını belirten Akkol, işbirliği içinde hayata geçebilecek her konuda olduğu gibi bu konuda da desteğe ve iş birliğine her daim açık olduklarını bildirdi.