İki Ülkede Yasal İkamet: Eurosafir Hukukçuları Doğru Statünün Nasıl Düzenleneceğini Anlattı

Günümüzde birçok kişi hayatını artık "tek bir yerde kalıcı olarak" değil, iki şehir hatta iki ülke arasında sürdürüyor. Ev ve alışılmış düzen Türkiye'de kalırken, Avrupa haritada ikinci bir merkez haline geliyor - iş için, iş ortaklarıyla görüşmeler için, ticari faaliyetler nedeniyle ya da çocukların eğitimi sebebiyle düzenli olarak gidiliyor. Ve tüm bunları huzur içinde yapmak isteniyor. Her seferinde "birkaç günlüğüne gelip geri dönen" biri gibi değil; düzeni kurulmuş, gerektiğinde düzenli şekilde gelebilen, ihtiyaç duyduğu kadar kalabilen ve bir gün statüsü ya da belgeleri nedeniyle sorun yaşama endişesi taşımayan biri gibi.

Bu artık istisnai bir durum değil. İki şehirli yaşam modelini girişimciler, küçük işletme sahipleri, IT uzmanları, serbest çalışanlar ve aileler tercih ediyor. Kimi Avrupa'da çalışırken aile Türkiye'de kalıyor. Kimi çocuklarının eğitimini planlıyor, kimi sağlık imkanlarını ve yaşam kalitesini önceliklendiriyor, kimi ise Avrupa'nın bir gün gerçekleşecek bir hayal değil, günlük hayatın doğal bir parçası olmasını istiyor.

Sorun şu ki,

"kalıcı olarak taşınmak" şeklindeki klasik model artık herkes için geçerli değil; çünkü hedefler değişti. Buna rağmen göç sistemleri çoğu zaman insanları hala iki kategoriye ayırıyor: turist ya da yerleşik (ikamet sahibi). Tam da bu gri alanda Eurosafir hukukçularına yöneltilen temel soru ortaya çıkıyor: Statüyü kaybetme riski olmadan, iki ülkede yasal ve güvenli biçimde nasıl yaşanır?

Geçici Çözümler Yerine Sürdürülebilir Hukuki Statü

Eurosafir hukukçusunun açıkladığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için AB vatandaşlığını repatriasyon programı kapsamında edinmeye yönelik yasal bir dayanak bulunmaktadır.

Türkiye'de doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Romanya Vatandaşlık Kanunu No. 21/1991'in 11. maddesi uyarınca Romanya vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir. Bu, mevzuatta açıkça düzenlenmiş bir prosedürdür ve başvuru şartları doğru şekilde yerine getirildiğinde Romanya vatandaşlığına, dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığına geçiş imkanı sağlar.

İkamet izni (ikamet izni) veya süresiz ikametten farklı olarak vatandaşlık, süresiz bir hukuki statüdür ve şu hakları sağlar:

AB ülkelerinde süre sınırlaması olmaksızın yaşama,

Avrupa Birliği içinde çalışma ve ticari faaliyette bulunma,

AB sınırları içerisinde vizesiz ve sürekli belge yenileme zorunluluğu olmadan serbest dolaşım.

İkinci pasaport sahibi olan kişiler açısından aşağıda belirtilen sorunlar gündeme gelmez. Kalış günlerini hesaplamak, giriş amacını ispatlamak ya da uzatma başvurusunun reddedilmesi riskini taşımak zorunda kalmazlar. Türkiye ile AB ülkeleri arasında serbestçe yaşayabilir, iş yapılarını planlayabilir, çocuklarının eğitimini organize edebilir ve uzun vadeli yaşam stratejilerini statü kaybı riski olmadan oluşturabilirler.

Esnek Yaşam Modeli: Hukuki Terminolojide Ne Anlama Gelir?

Hukukçular bunu basit şekilde açıklar: İki şehir arasında yaşamak mümkündür; ancak devlet, sizin kendi hukuk düzeni açısından kim olduğunuzu ve ülkede hangi hukuki dayanakla bulunduğunuzu bilmek ister. Buna bağlı olarak temel haklar belirlenir: banka hesabı açıp açamayacağınız, konut kiralayıp kiralayamayacağınız, sigorta yaptırıp yaptıramayacağınız, çalışıp çalışamayacağınız ve gelirinizi yasal olarak elde edip edemeyeceğiniz bu statüye göre şekillenir.

Ayrı bir başlık ise vergi mukimliğidir. Siz Türkiye'de yaşadığınızı düşünebilirsiniz; ancak yılın belirli bir süresini başka bir ülkede geçiriyorsanız, ilgili ülkenin vergi idaresi durumu farklı değerlendirebilir. Bu durumda gelir beyanı, banka hareketleri ve fon kaynaklarıyla ilgili sorular gündeme gelebilir. Bu, uluslararası uyum (compliance) süreçlerinin olağan bir parçasıdır.

Bu nedenle "sık sık gidip geliyorum" ifadesi bir strateji değildir. Sık seyahat etmek, ikamet hakkı doğurmaz ve bazı durumlarda sınırda ek sorulara yol açabilir. En yaygın hatalar şunlardır: seyahati ikamet hakkı ile karıştırmak, belge işlemlerini ertelemek ve resmi kayıt yoksa yükümlülük de yoktur varsayımında bulunmak. Oysa uygulamada yapı ne kadar zayıfsa, soru işareti o kadar fazla olur.

İki Şehirli Yaşam Kaos Değil, Bir Sistemdir

İyi haber şu: Ülkeler arasında yaşamak mümkündür ve bu sakin şekilde yürütülebilir. Zor olan tarafı ise bunun kendiliğinden gerçekleşmemesidir; çünkü arkasında bir sistem olmalıdır. Bu sistemin temelinde hukuki statü yer alır. Her ülkede hangi konumda olduğunuzu net biçimde bilmelisiniz: turist mi, ikamet izni sahibi mi, uzun süreli vize sahibi mi yoksa vatandaş mı? Bu bir formalite değil, tüm yapının temelidir.

Bunun ardından vergi mantığı gelir. Hangi ülkede vergi mukimi olduğunuzu, vergilerinizi nerede ödediğinizi ve gelirinizi nerede beyan ettiğinizi açıkça bilmek gerekir. Geliriniz online elde ediliyor olsa bile, vergi sistemi her zaman somut ve bağlayıcıdır. Kuralları en baştan bilmek, sonradan açıklama yapmaktan her zaman daha güvenlidir.

Banka şeffaflığı da en az bunun kadar önemlidir. Para hareketleri mantıklı bir bütünlük içinde olmalıdır: gelir kaynağı, ikamet edilen ülke ve harcamalar genel tabloyla uyumlu olmalıdır. Banka açısından açıklanamayan bir durum oluşursa, işlemler askıya alınabilir veya bloke edilebilir.

Son olarak, olası bir denetim durumunda ibraz edilebilecek belgeler gereklidir. Bu, sorun beklemek anlamına gelmez; hukuki dayanağı, statüyü ve vergi mantığını sakin biçimde ispat edebilme hazırlığıdır.

Önce yapı, sonra özgürlük gelir. Çünkü yapı olmadan özgürlük hızla kaosa dönüşür. Tüm unsurlar doğru şekilde kurgulandığında ise Türkiye ile Avrupa arasında yaşam bir risk değil, bilinçli bir strateji haline gelir. Uzun vadeli hedef AB vatandaşlığı ise bu strateji çok daha sürdürülebilir bir zemine oturur.

Az Konuşulan Gerçek Bir Perspektif

Bazen insanlar bunu bir hukukçudan duyduklarında şaşırır. Hemen taşınmak zorunda değilsiniz; ancak Avrupa pasaportuna giden süreci bugünden başlatabilirsiniz. Çünkü AB vatandaşlığı bavul toplamakla değil, hukuki hakla ilgilidir.

Bu tür değerlendirmelerde neden sıklıkla Romanya gündeme gelir? Burada temel noktanın doğru anlaşılması gerekir: 11. madde bir pazarlama programı değil, doğrudan kanun hükmüdür. Yabancılara yönelik bir kampanya ya da "ödeme yap, vatandaşlık al" şeklinde bir model değildir. Bu, ancak gerekli belgelerle ispatlandığında ve usulüne uygun şekilde yürütüldüğünde sonuç doğuran hukuki bir dayanaktır.

Romanya pasaportu bir AB üyesi devletin pasaportudur. Bu da turistik seyahatlerle veya sürekli uzatılan ikamet izinleriyle elde edilemeyecek düzeyde bir serbestlik sağlar. Sürekli "misafir" konumunda hissetmeden yaşama, çalışma ve uzun vadeli plan yapma imkanı sunar.

Bu nedenle Eurosafir hukukçuları çoğu zaman daha geniş bir perspektif önerir. İki ülke arasında sakin ve sürdürülebilir biçimde yaşamak, sürekli uzatma-ispat-açıklama döngüsüne girmemek istiyorsanız, AB vatandaşlığına giden yol bir hayal değil, rasyonel bir strateji olabilir.

İki Ülkeli Yaşamın Sonradan Ağır Bedeller Doğuran Hataları

İki şehir arasında yaşamak, sistem soru sormaya başlayana kadar kolay görünür; o noktada ise hukuki geçmişinizin ne kadar tutarlı ve şeffaf olduğunun önemi ortaya çıkar. Çoğu zaman pahalıya mal olan beş temel hata vardır: yanlış kurgulanmış vergi mukimliği, kişinin vergilerin kendisini ilgilendirmediğini düşünmesi; kalış sürelerinin karıştırılması nedeniyle Avrupa'daki fiili ikametin sanılandan daha uzun hale gelmesi; belgelerde farklı adresler, soyadı veya tarih hataları gibi tutarsızlıklar; Türkiye'den elde edilen gelir ile Avrupa'daki harcamalar arasında net bir mantık bulunmaması nedeniyle bankalar ve uyum (compliance) süreçleriyle yaşanan sorunlar; ayrıca "şansını deneme" yaklaşımıyla yapılan bireysel başvurular, çünkü hataları sonradan düzeltmek neredeyse her zaman en baştan doğru yapmaktan daha zordur.

Stres Modunda Yaşamak İstemiyorsanız Eurosafir Nasıl Destek Sağlar

Eurosafir'de müvekkillerden sıkça şu cümle duyulur: "Her ay belgeleri düşünmekten yoruldum." Bu son derece doğal bir taleptir. Çünkü iki şehir arasında yaşamak mümkündür, ancak bunun için doğru ve profesyonel bir yaklaşım gerekir.

Hukukçuların Uygulamada Yaptıkları:

Durum ve Statü Analizi (Audit)

Mevcut durumunuz detaylı şekilde incelenir: hangi haklara sahipsiniz, hangi unsurlar güçlendirilmeli - süreler, belgeler, kalış dayanağı ve genel hukuki kurgu değerlendirilir. Amaç, tüm yapının doğru ve hukuken geçerli olmasıdır.

Net ve Yapılandırılmış Bir Plan

Gereksiz işlemlerden kaçınılarak, sürdürülebilir sonuç odaklı bir yol haritası oluşturulur. Adımlar ve süreler açık biçimde belirlenir.

Vatandaşlık Sürecinde Hukuki Refakat

İspatlayıcı belge setinin hazırlanmasına destek olunur, evraklar kontrol edilir, başvuru stratejisi doğru şekilde kurgulanır ve resmi mercilerden gelen talepler doğrultusunda iletişim süreci yönetilir.

Başarılı Bir Taşınmanın Temeli

Günümüzde taşınma, tek seferlik bir adım değil; ardışık ve planlı bir hukuki ile organizasyonel süreçtir. İstanbul'daki yaşamınızı ve işinizi korurken, eş zamanlı olarak Avrupa'da düzenli ve uzun vadeli bulunmaya imkan tanıyacak hukuki zemini oluşturduğunuz bir model mümkündür.

İki ülke arasında yaşam, doğru şekilde tesis edilmiş bir hukuki statüye ve açık, anlaşılır kalış kurallarına dayanmalıdır. Bu çerçevede geçici statü, mevcut aşamada bir yasallaştırma aracıdır; AB vatandaşlığı ise gelecekte ikamet, çalışma ve ticari faaliyet yerini serbestçe seçme hakkını sağlayan süresiz bir hukuki sonuçtur.