Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki devlet memurları ve sözleşmeli personeli kapsayan disiplin yönetmeliği değişti. Yeni düzenlemeyle disiplin amirlerinin yetkileri, kurulların işleyişi ve ceza usulleri sil baştan belirlendi. En üst disiplin amiri Milli Savunma Bakanı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 22:21, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 22:24
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla da "Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

MSB memur ve sözleşmeli personel disiplin yönetmeliği yürürlüğe girdi

Yönetmelikle, Milli Savunma Bakanlığında disiplin kurullarının kuruluş, işleyiş ve çalışmaları, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, disiplin amirlerinin tayin ve tespiti, kurulların ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ve sözleşmeli personel hakkında uygulanacak.

Disiplin cezalarında 657 sayılı Kanun esas alınacak

Disiplin cezalarının uygulanmasında 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesi esas alınacak. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları mevcut mevzuat çerçevesinde verilecek.

Düzenlemeye göre, sözleşmeli personel hakkında kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren veya daha ağır fiillerde, disiplin kurulu kararı ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevine son verilebilecek.

Devlet memurluğundan çıkarma ile sözleşmeli personelin görevine son verme cezaları ise yüksek disiplin kurulunca karara bağlanacak.

Yönetmelik uyarınca disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda en az şube müdürü veya eşit seviyedeki amirler, disiplin amiri olacak.

Disiplin yetkisi devredilemeyecek

Milli Savunma Bakanı ise tüm personelin üst disiplin amiri olarak belirlendi. Disiplin amirliği yetkisinin devredilemeyeceği hükme bağlandı.

Disiplin amirlerince, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı fiil ya da hali tespit edilen personele durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilebilecek.

Disiplin amirleri kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, "uyarma, kınama ve aylıktan kesme" cezalarını vermeye, özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya, disiplin kurulunca itirazı kabul edilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya, yüksek disiplin kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü halinde ise kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkili olacak.

Disiplin amirleri, yetkilerini kullanırken ilgili mevzuatın personele tanıdığı hakları göz önünde tutarak, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde personelin 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlü olacak.

Bakanlık bünyesinde yüksek disiplin kurulu ayrıca Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında disiplin kurulları oluşturulacak. Kurulların başkan ve üyeleri Bakan onayıyla 3 yıllığına görevlendirilecek.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

