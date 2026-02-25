Bakan Güler: Her bir şehidimiz güçlü Türkiye'nin mimarlarıdırlar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Gazi Orduevinde şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Burada konuşan Güler, gece saatlerinde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaptıktan sonra kaza kırıma uğraması sonucu düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diledi.

Olayın nedeninin kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından belirleneceğini aktaran Güler, "Semalarımızın güvenliği için görev yapan kahraman şehidimiz vatan sevgisi ve aşkıyla vazifesini icra etmekteydi. Fedakarlığını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, asil milletin en büyük özelliklerinden birinin milli ve manevi değerlerine bağlılığı, bu değerleri uğruna canlarını ortaya koyup mücadele ederek şehitlik ve gaziliği en büyük şeref nişanesi görmesi olduğunu kaydetti.

Milletin istiklaline sevdalı nice yiğit ve kahraman evladın, milli ve manevi değerleri korumak uğruna kahramanlıkla mücadele ederek ya şehit ya da gazi olduklarını ifade eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit ve gazilik payesine ulaşan tüm kahramanlarımız birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdırlar. Vatanımız ve al bayrağmız için hayatlarını feda eden her bir şehidimiz, bugünün ve yarının güçlü Türkiyesi'nin mimarlarıdırlar. Yardan ve serden geçebilen şehitlerimize yoldaş ve şehadete aşık olan siz gazilerimizin yazdığı kahramanlık destanları da şanlı ordumuzun her zaman ilham kaynağı olmuştur. Çok iyi biliyoruz ki bugün 86 milyon, vatanımızda özgürce yaşıyorsak bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa bunu da aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Dolayısıyla şehitlerimizin ve sizlerin yazdığı kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak asil milletimizin vefa dolu gönlünde sonsuza dek yaşayacaktır. Şehitlerimizin gazilerimizin ve siz kıymetli ailelerimizin fedakarlıklarının bedeli hiçbir şeyle ölçülemez."

- "Vakur duruşunuzdan asla ödün vermediniz"

Bakan Güler, şehit ve gazilerin Türkiye için emsalsiz bir mücadele ile fedakarlıklarda bulunurken, ailelerinin de tarif edilemez zorluklara göğüs gerdiklerini söyledi.

Ailelerin yaşanan acılar karşısında metanetini asla kaybetmediğini ifade eden Güler, "Vakur duruşunuzdan asla ödün vermediniz ve milletimizin ferasetini dosta düşmana bir kez daha gösterdiniz. Sizler, milletimizin baş tacı Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi mimarlarının biricik emanetisiniz." dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin haklarının ödenemeyeceğini belirten Güler, onların hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için devletin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinatörlüğünde yoğun bir gayret sarf ettiğini belirtti.

Ailelerin acısını paylaşmanın, gözyaşlarını dindirmenin ve yalnız bırakmamanın en önemli vazifeleri olduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Şehit ve gazilerimizin uğruna mücadele ettiği değerleri koruyarak bu mirasa sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifesidir. Nitekim kahraman ordumuz şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak ve siz kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sormak için bugüne kadar terör örgütlerine büyük darbeler vurmuş ve örgütün hareket kabiliyetini büyük ölçüde sınırlandırmıştır. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak ve evlatlarımızın aydınlık geleceğini teminat altına almak için devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlatmıştır."

- "Tedbirlerimizi her zamanki hassasiyetimizle almaya devam ediyoruz"

Bakan Güler, Terörsüz Türkiye sürecinin kardeşliği pekiştirme, milleti güvenli ve müreffeh yarınlara ulaştırma kararlılığının en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Güler, bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyeceğini, gazilerin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Bu yolda milletin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmadığı bundan sonra da atılmayacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Süreç asırlara uzanan köklü tarihimizden ve ferasetli devlet geleneğimizden aldığımız güçle yönetilmektedir. Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz kanın ve gözyaşının sona erdiği ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir. Halihazırda sahadaki gelişmeleri dikkatle izliyor tüm tedbirlerimizi her zamanki hassasiyetimizle almaya devam ediyoruz."

- "Tarihi bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır"

Bakan Güler, yakın coğrafyada meydana gelen çok boyutlu ve aktörlü gelişmelerin Türkiye'nin stratejik yaklaşımlarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Tehdit yelpazesinin her geçen gün daha da belirginleştiği uluslararası ortamda askeri caydırıcılığın artırılması kadar iç barışın ve toplumsal kardeşliğin tahkim edilmesinin de hayati olduğunu belirten Güler, "İşte bu yüzden terörün tam anlamıyla ortadan kaldırılması tarihi bir sorumluluk olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

Güler, güvenliğini ve toplumsal bütünlüğünü aynı çizgide koruyabilen ülkelerin kaotik dönemlerde tehditleri kendinden uzakta tutarak vatandaşlarına umut verecek kudrete sahip olabildiğini söyledi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında krizlerin, çatışmaların ve savaşların yaşanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde yürütülen etkin ve kararlı diplomasisi ile ordunun gücü sayesinde millete güven verildiğini belirtti.

Güler, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her koşulda kararlılıkla korumak için tüm sorumlulukları yerine getirmeye şehit ve gazilerin mirasına sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin ve kararlı adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Güler," Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürecek,Yerli ve milli savunma sanayimizi daha da ileri seviyelere taşımak için gayretlerimize devam edecek, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü sürekli tahkim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece sınırların içinde değil, dışında da barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülke konumunda olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

"En son Türk Silahlı Kuvvetleri olarak NATO'nun en büyük tatbikatı olan STEADFAST DART 2026 tatbikatına deniz, kara ve hava unsurlarımızla iştirak ederek Avrupa güvenlik mimarisine katkı sağlama kabiliyetlerimizi ortaya koyduk. Bu çerçevede Kahraman Mehmetçiğimizin gücünü disiplinini ve hazırlık seviyesini yerli ve milli silahlarımızın etkinliğini ve ileri teknolojisini de göstererek ülkemizi ve asil milletimizi en iyi şekilde temsil ettik. Özellikle belirtmeliyim ki kahraman ordumuzun yaklaşık 2 bin personelden oluşan bir kuvveti sınırlarımızdan 6 bin 450 kilometre ve 3 bin 480 deniz mili mesafeye hızlı bir şekilde ulaştırma kudreti muharebeye ne denli hazır olduğu göstermektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde görev ve sorumluluklarımız birbirinden çeşitli ve büyük olsa da motivasyon ve inancımız da bir o kadar kuvvetlidir. Zira başta siz şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere asil milletimizin desteğini her an hissediyor, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mirasından aldığımız güçle gece gündüz demeden artan bir azim ve şevkle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."

İftara, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ve Salih Ayhan da katıldı.