İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşa hem de barışa hazırız

Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşa hem de barışa hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın ABD ile gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 23:25, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 23:26
Yazdır
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hem savaşa hem de barışa hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uluslararası basına verdiği bir röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına, ABD ile yürütülen müzakereler ve muhtemel askeri senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm seçeneklerin masada olduğunu vurgulayan Arakçi, "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın İran ile ABD arasında gerçekleştirilecek görüşmelere değinen Arakçi, önceki turda ilerleme sağlandığını belirterek, "Bir tür karşılıklı anlayışa varabildik ve bu anlayış temelinde bir anlaşma, bir mutabakat inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Adil, dengeli ve hakkaniyetli bir anlaşmaya ulaşmak mümkün ve bunu gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Silahlı Kuvvetlerimiz hazır"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin muhtemel bir çatışmaya hazır olduğunu işaret eden Arakçi, "Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve bunu geçmişte de ortaya koyduk. Yaşadığımız savaştan ciddi dersler çıkardık ve bugün her zamankinden daha hazırlıklıyız. Ancak bu hazırlık savaş arayışında olduğumuz anlamına gelmez. Aksine, güçlü olmak savaşın önüne geçmenin en etkili yoludur. Hazır değilseniz çatışmayı kendi kapınıza getirirsiniz. Biz savaş istemiyoruz, amacımız onu engellemek. Ben bir diplomasi insanıyım ve yürüttüğümüz sürecin bu sorunun çözümü için en doğru zemin olduğuna inanıyorum" dedi.

"Nükleer program için askeri seçenek yok"

İran'ın nükleer programına ilişkin askeri müdahale ihtimalini reddeden Arakçi, "İran'ın barışçıl nükleer programı için askeri bir seçenek yoktur. Sorular varsa yanıtlamaya, endişeler varsa gidermeye hazırız. Ancak barışçıl nükleer teknoloji hakkımızdan vazgeçmeyiz. Bu bizim net tutumumuzdur. Bu çerçevede yarın Cenevre'de tarafların üzerinde uzlaşabileceği, adil ve dengeli bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Füzelerimiz savunma amaçlı"

Trump'ın İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirdiği yönündeki iddialarına da yanıt veren Arakçi, "Bana göre şu anda kendisi ne yazık ki sahte haberlerin kurbanı olmuş durumda. Biz ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmiyoruz. Füze menzilimizi bilinçli olarak 2 bin kilometreyle sınırlandırdık. Bu sistemler tamamen savunma amaçlı ve caydırıcılık için tasarlanmıştır. Haziran ayındaki çatışmayı biz başlatmadık. İlk olarak İsrail, ardından da ABD devreye girdi. Biz sadece kendimizi savunduk. Karşı taraf bunu farklı değerlendirebilir ancak bizim açımızdan bu açıkça meşru müdafaadır" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin savaşa karşı tutumuna değinen Arakçi, Arap ülkelerinin açık şekilde çatışma istemediğini belirterek, "Bazı ülkelerde ABD üsleri var. Bu ülkeler, topraklarının, hava sahalarının ya da karasularının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladılar. Tabii bunu ne ölçüde denetleyebilirler, o ayrı bir konu. Bunun pratikte ne kadar mümkün olacağını bilmiyorum" dedi.

"ABD saldırırsa üsler meşru hedef olur"

Muhtemel bir ABD saldırısına da değinen Arakçi, "Eğer ABD İran'a yönelik bir saldırı başlatırsa, bölgedeki Amerikan üsleri meşru hedef haline gelir. Biz bu noktaları komşu ülkelerin toprağı olarak değil, ABD'ye ait askeri unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Daha önce Katar'daki ABD üssünü hedef almak zorunda kaldığımızda, Katar Dışişleri Bakanı ile derhal temas kurdum. Saldırıdan önce kendisini bilgilendirdim. Bunun Katar'a değil, Katar'da bulunan ABD üssüne yönelik olduğunu açıkça ifade ettim. Amacımızın kardeş ülke Katar'ı hedef almak olmadığını özellikle vurguladım" ifadelerini kullandı.

"Askeri tehditle teslim olmayız"

Cenevre görüşmelerinin başarısız olması halinde askeri seçeneğin gündeme gelebileceğine ilişkin soruya yanıt veren Arakçi, "Evet, askeri seçenek var. Çevremizde geniş bir askeri yığınak oluşturdular. Ama amaç bizi tehdit ederek teslim olmaya zorlamaksa, bu asla gerçekleşmeyecektir. Bu konuda netiz ve geçmişte de bunu gösterdik. Haziran ayındaki savaşta, İsrail'in saldırısının üçüncü gününde şartsız teslimiyet çağrısı yapıldığını hatırlarsınız. Ancak bu gerçekleşmedi. 12 günün sonunda şartsız ateşkes isteyen taraf onlar oldu. Aynı yöntemi tekrar ederek farklı bir sonuç bekleyemezsiniz. Üstelik bugün geçmişe göre çok daha hazırlıklı olduğumuz bir dönemdeyiz" dedi.

"Bu yıkıcı bir savaş olur"

Muhtemel bir savaşın sonuçlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arakçi, "Böyle bir durumda hiç kimse için zafer olmayacaktır. Bu yıkıcı bir savaş olur. ABD üsleri bölgenin farklı noktalarına dağılmış durumda olduğu için ne yazık ki tüm bölge bu savaşa sürüklenebilir. Bu son derece korkunç bir tablo hatta bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

"ABD'yi savaşa çekmeye çalışıyorlar"

İsrail'i bölgedeki gerilimin başlıca sorumlusu olmakla suçlayan Arakçi, "Bu bölgede savaştan yana olan tek taraf İsrail'dir. İsrail'in ABD'yi İran'la bir savaşa sürüklemeye çalıştığını görüyoruz. Bunu tek başına başaramadı. Denedi ama sonuç alamadı ve ardından Washington'dan destek istedi. Bana göre bu, ABD'yi bölgede bir savaşın içine çekmeye yönelik bir İsrail girişimidir" ifadelerini kullandı.

"Sistemimiz kişilere bağlı değil"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef alınması halinde ne olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Arakçi, "ABD medyasında ve bazı çevrelerde liderimiz Hamaney'e yönelik suikast senaryolarının gündeme getirildiğini görüyoruz. Ancak İran'da süreçler kişilere bağlı değil, kurumsal işleyişe dayanır. Sistem içinde tanımlı ve yerleşik bir mekanizma var. Bu nedenle herhangi bir boşluk ya da kriz yaşanmaz. Bu konu anayasamızda düzenlenmiştir. Gerektiğinde yeni lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi vardır. Ayetullah Humeyni'nin vefatının ardından da aynı süreç işletilmiş ve 24 saatten kısa sürede yeni lider belirlenmiştir. İhtiyaç duyulduğunda aynı mekanizma yeniden devreye girer. Bu konuda bir sorun yoktur" dedi.

Arakçi, nükleer müzakereler için Cenevre'ye geldi

Arakçi açıklamalarının ardından kısa bir süre sonra beraberindeki heyetle birlikte ABD ile yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin üçüncü turu için İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerde, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor. Tahran yönetimi, sürecin adil ve dengeli bir anlaşmayla sonuçlanabileceği mesajını verirken, üçüncü turun önceki temaslarda ele alınan başlıkların netleştirilmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber