26 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, "Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar" programına katılacak.

(TBMM/17.30/18.43)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesince Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programına katılacak.

(Ankara/18.43)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yapay Zeka Destekli ve Gerçek Zamanlı İzleme, İkaz ve Güvenlik Risklerinin Yönetimi (CANGÖZ) Projesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni ile "Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar" programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/TBMM/18.40)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sivil toplum kuruluşları istişare toplantısında konuşacak.

(Ankara/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Nevşehir/18.37)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, esnaf ziyaretinde bulunacak, şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Bolu/15.30/18.47)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Aksaray İl Başkanlığını ziyaret edecek, Aksaray Teşkilat Vefa İftarı'na katılacak, AK Parti Niğde İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Niğde Teşkilat Sahur Programı'na iştirak edecek.

(Aksaray/16.00/18.20/Niğde/22.00/23.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na, Teşkilat İftar Programı'na katılacak.

(Eskişehir/17.00/18.53)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Hocalı Soykırımı'nı Anma Programı kapsamında "Ana Harayı Abidesi"ne ziyaret gerçekleştirecek.

(Bakü)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin "Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşması"na iştirak edecek.

(Kastamonu/10.30)

9- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na katılacak.

(Telavi)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayı ekonomik güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile Ukrayna heyetleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

(Cenevre)

2- ABD ile İran heyetleri, üçüncü tur nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

(Cenevre)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü Paneli"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Nottingham/23.00)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

(Samsun/20.45)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın BLMA takımına konuk olacak.

(Lattes/22.00)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasından Spor Toto-Beşiktaş maçı oynanacak.

(Ankara/16.00)