Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi

Yapılan değişikliklerle birlikte özellikle üniversite öğretim üyelerinin şehir hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerindeki çalışma esasları, sözleşme süresi ve fesih şartları yeniden tanımlandı.

Protokol süresi 6 yıldan 4 yıla indirildi

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikle birlikte Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında imzalanan birlikte kullanım protokollerinin asgari süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü. Böylece üniversite-hastane işbirliklerinin daha kısa aralıklarla gözden geçirilmesinin önü açıldı.

Öğretim üyeleriyle sözleşme süresi 2 yıl oldu

Yeni düzenlemeye göre birlikte kullanılan sağlık tesislerinde görev yapan üniversite öğretim elemanlarıyla yapılacak sözleşmeler 2 yıl süreli olacak. Süre sonunda sözleşme yenilenebilecek ve taraflar itiraz etmezse sözleşme birer yıl uzayacak.

Önceki yönetmelikte sözleşme süresi en fazla 3 yıl olarak uygulanıyordu.

Sözleşme feshi için 3 yazılı ikaz şartı getirildi

Yönetmelikte sözleşme feshi de yeniden düzenlendi. Buna göre öğretim elemanının sözleşme yükümlülüklerini haklı neden olmadan yerine getirmemesi ve aynı dönemde hastane koordinasyon kurulu tarafından üç kez yazılı ikaz edilmesi halinde sözleşme feshedilebilecek.

Ayrıca 3359 sayılı Kanunda belirtilen ağır hallerde savunma alınmadan fesih yapılabilecek.

Ek ödeme için sözleşme şartı getirildi

Düzenleme ile birlikte üniversite öğretim elemanlarına Bakanlık döner sermayesinden ek ödeme yapılabilmesi için hizmet sözleşmesi yapılması zorunlu hale getirildi.

Eğitim veremeyen hastanelerin protokolü feshedilebilecek

Yeni eklenen hükme göre birlikte kullanım kapsamındaki hastaneler iki yıl içinde en az dört uzmanlık eğitimi kliniği yetkinliği alamazsa durum Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hastane koordinasyon kuruluna bildirilecek. Bakanlık, değerlendirme sonucunda birlikte kullanım protokolünü sona erdirebilecek.

Hastane koordinasyon kurulu disiplin sürecine dahil edildi

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümle birlikte birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelin sözleşme kapsamındaki eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin disiplin fiilleri hastane koordinasyon kurulu tarafından tespit edilecek ve ilgili kurumlara bildirilecek.

Eğitim sorumlusu yeniden tanımlandı

Danıştay kararıyla daha önce iptal edilen eğitim sorumlusu tanımı da yönetmeliğe yeniden eklendi. Buna göre eğitim sorumlusu, başhekimin görüşü alınarak dekan tarafından bir yıllığına görevlendirilecek.

İşte 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik:

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Eğitim sorumlusu: Tıpta ve diş hekimliğinde ilgili programdaki lisans ve uzmanlık eğitiminin yürütülmesinden sorumlu olan her bir klinik/laboratuvar için başhekimin görüşü alınarak dekan tarafından bir yıllık süreyle görevlendirilen öğretim üyesini veya eğitim görevlisini,"

"e) Ek ödeme yönetmeliği: 6/8/2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğini,"

"m) Hastane koordinasyon kurulu: 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25/A maddesi kapsamında teşkil edilen kurulu,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "altı" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ile varsa eğitim ve hizmete ilişkin idari görev ve sorumluluklar" ibaresi ile onuncu ve on ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi tarafından üniversitenin tıp ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ile ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için iki yıl süreli ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir. Ayrıca tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve diğer fakültelerin kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personelle ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak sözleşme yapılabilir. Süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Sözleşme bitiminden bir ay önce tarafların aksine yazılı bildirimi yoksa sözleşme kendiliğinden birer yıllık sürelerle uzar."

"(11) Sözleşme, sözleşmedeki yükümlülüklerin haklı bir nedene dayanılmaksızın yerine getirilmemesi ve öğretim elemanının bir sözleşme döneminde üç kez hastane koordinasyon kurulunca yazılı olarak ikaz edilmesi durumunda öğretim elemanının savunması alınmak kaydıyla feshedilir. Fesih işlemi, 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan koşulların gerçekleşmesi durumunda öğretim elemanının savunması alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Feshe ilişkin işlemler, hastane yönetimi tarafından eğitim ve sağlık hizmet sunumunda aksamalara sebebiyet vermeyecek şekilde en geç üç ay içerisinde tamamlanır. Sözleşmenin, 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki haller dışında feshi veya süresinin sona ermesi halinde öğretim elemanı, üniversitenin Bakanlıkla birlikte kullanım protokolü imzaladığı diğer sağlık tesisleriyle yeniden sözleşme yapabilir. Sözleşmesi sona erdirilen veya yenilenmeyen üniversite personelinin sağlık tesisindeki görevi sona erer ve bu personel üniversitedeki diğer görevlerini yürütmeye devam eder. Öğretim elemanlarına Bakanlıkça ek ödeme yapılabilmesi için hizmet sözleşmesi akdedilmesi şarttır."

"(14) İki yıl içinde en az dört eğitim kliniği yetkinliği alınamadığının tespiti halinde Tıpta Uzmanlık Kurulunca ilgili sağlık tesisinin hastane koordinasyon kuruluna bildirim yapılır. Hastane koordinasyon kurulu, sağlık tesisinde uzmanlık eğitimi açılmama sebeplerini gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa sunar. Bakanlık, yapılacak değerlendirme neticesinde birlikte kullanım protokolünün devamına veya feshine karar verir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelin sözleşme kapsamında yerine getirmekle yükümlü oldukları eğitim ve sağlık hizmetleriyle sınırlı olarak ilgili mevzuatı çerçevesinde disiplin cezası verilmesi gereken fiiller ile bu fiillere karşılık gelen disiplin cezası hastane koordinasyon kurulunca tespit edilir; tespit edilen bu karar, gereği değerlendirilmek üzere ilgili mercie bildirilir."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür